Gündem Kırmızı ışıkta geçen TIR ortalığı savaş alanına çevirdi
BURSA

Bursa'da trafik kazası

Kırmızı ışıkta geçen TIR ortalığı savaş alanına çevirdi

Bursa'da, kırmızı ışıkta geçtiği ileri sürülen TIR, otomobile çarparak ters döndü. Otomobilde sıkışan 3 kişi ile TIR sürücüsü ağır yaralandı.

Haber Merkezi AA
Bursa'da trafik kazası
Bursa'da trafik kazası

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, TIR'ın otomobile çarpmasıyla meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bursa-İzmir kara yolunda Suat Uçkun kontrolündeki 16 PD 213 plakalı sunta yüklü TIR, Bakırköy kavşağından dönen Bülent Kahveci idaresindeki 26 TE 365 plakalı otomobile çarptı.

SIKIŞAN YARALILAR KURTARILDI

Çarpmanın etkisiyle TIR devrilirken, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

AA
Bursa'da trafik kazası

Kazanın ardından araçlarda sıkışan otomobilin sürücüsü Kahveci ile Rıza Kahveci, Mustafa Şimşek ve TIR'ın sürücüsü Uçkun ekiplerce kurtarıldı.

Durumlarının ağır olduğu öğrenilen yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı.

AA
Bursa'da trafik kazası

AA
Bursa'da trafik kazası
82 milyon faizciye çalışıyor

82 milyon faizciye çalışıyor

​Gözler Merkez Bankası'nın bugünkü toplantısında olacak.
KKTCde ard arda patlamalar

Askeri alanda birden çok patlama meydana geldi.
Kuvvetligeçişlere dikkat

Kuvvetli
geçişlere dikkat

​İstanbul dahil bir çok ile meteorolojik uyarı.
Ortalık savaş <br>alanına döndü

Ortalık savaş
alanına döndü

​Kırmızı ışıkta geçen TIR ters döndü.
Kanlı 12 Eylül

Kanlı 12 Eylül

Darbenin üzerinden ​39 yıl geçmesine rağmen acılar dinmedi.
Dalga geçer gibi

Dalga geçer gibi

​ABD ortak devriye hakkında PKK'ya bilgi verdi.

Anne beni kandırdılar

Anne beni kandırdılar

​Nihan Çiçek 2015 yılından beri kızından haber alamıyor.

Celladından helallik istedi

Celladından helallik istedi

​Darağacına gönderilen gencin hikayesi yürekleri dağladı.
Batı Şeria'yı<br>ilhak edecek

Batı Şeria'yı
ilhak edecek

Binyamin Netanyahu küstahlığa devam ediyor.
Hesap sırası Akgülay'da

Hesap sırası Akgülay'da

​6 tane F-16'nın ve Semih Terzi'nin uçağının kalkmasına izin vermişti.
Cezasız kalıyor

Cezasız kalıyor

​Okul müdürü ve memur velilerden bağış adı altında para toplamıştı.
Ortak payda Türkiye

Ortak payda Türkiye

Kurtulmuş, Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı'nı değerlendirdi.
Binlerce kişiden haber yok

Binlerce kişiden haber yok

​Dorian Kasırgası vurduğu Bahamalar'da arama çalışmaları devam ediyor.
Güvenli bölge oyunu

Güvenli bölge oyunu

​ABD'li komutanların ziyareti sırasında teröristler böyle görüntülendi.
İran yüzünden kovuldu

İran yüzünden kovuldu

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton'la ilgili önemli iddia.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.