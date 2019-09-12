Kırmızı ışıkta geçen TIR ortalığı savaş alanına çevirdi

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, TIR'ın otomobile çarpmasıyla meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Bursa-İzmir kara yolunda Suat Uçkun kontrolündeki 16 PD 213 plakalı sunta yüklü TIR, Bakırköy kavşağından dönen Bülent Kahveci idaresindeki 26 TE 365 plakalı otomobile çarptı.
SIKIŞAN YARALILAR KURTARILDI
Çarpmanın etkisiyle TIR devrilirken, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kazanın ardından araçlarda sıkışan otomobilin sürücüsü Kahveci ile Rıza Kahveci, Mustafa Şimşek ve TIR'ın sürücüsü Uçkun ekiplerce kurtarıldı.
Durumlarının ağır olduğu öğrenilen yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı.