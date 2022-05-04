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Gündem Kırmızıda geçen cip yaya çarptı Kaza sonrası tekmeli yumruklu kavga çıktı
İSTANBUL

Kırmızıda geçen cip yaya çarptı: Kaza sonrası tekmeli yumruklu kavga çıktı

İstanbul Bağcılar'da sürücüsünün kırmızı ışıkta geçmeye çalıştığı iddia edilen cip, yayaya çarptı. Kaza sonrası birbirlerine giren sürücü ve yaya arasında tekmeli yumruklu kavga çıktı. Çevrede bulunanlar kavgayı güçlükle ayırdı.

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Haber Merkezi DHA
Kırmızıda geçen cip yaya çarptı: Kaza sonrası tekmeli yumruklu kavga çıktı
Bağcılar'da sürücüyle çarptığı yayanın tekmeli yumruklu kavgası

Olay, 29 Nisan günü Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, cip sürücüsü yaya geçidinin olduğu yerde kendisine kırmızı ışık yanmasına rağmen durmadan yoluna devam etmek istedi.

Bu sırada cip yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı.

Kazayı yara almadan atlatan yaya ile cip sürücüsü arasında tartışma çıktı. Giderek büyüyen tartışma tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü.

Birbirlerine giren ikiliyi çevredekiler güçlükle ayırdı. Kavga anları cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Bayram tatili dönüşü erken başladı: Uzun araç kuyrukları oluştu
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Kırıkkale'de Ramazan Bayramı tatilinden dönen vatandaşlar nedeniyle yollarda uzun araç kuyurkları oluştu.
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Ramazan Bayramı'nın 2'nci gününde vatandaşların bir kısmı, evlerine dönmek için yola çıktı.
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43 ilin geçiş noktasındaki 'kilit kavşak' Kırıkkale'de trafik yoğunluğu yaşandı.
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Kentte akşam saatlerinden itibaren başlayan yoğunlukta kimi yerlerde hasarlı kazalar da meydana geldi.
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Polis ekipleri, ulaşımın aksamaması için kavşakların bazılarını dönüşlere kapatarak trafiği hızlandırdı. Kentte, trafik yoğunluğu devam ediyor.
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Bayram tatili dönüşü erken başladı: Uzun araç kuyrukları oluştu
Ramazan Bayramı'nın 2'nci gününde vatandaşların bir kısmı, evlerine dönmek için yola çıktı. 43 ilin geçiş noktasındaki 'kilit kavşak' Kırıkkale'de trafik yoğunluğu yaşandı.

Bayram ziyaretinden dönen ailenin aracına silahlı saldırı: Üç ölü iki yaralı var
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Olay, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Buyuransu Mahallesinde meydana geldi.
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Edinilen bilgilere göre, şahıs veya şahıslar tarafından 33 DUG 48 plakalı otomobil seyir halinde iken yaylım ateşine tutuldu.
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Araçta bulunan baba A.D, oğlu M.D, ve kızı S.D ile G.D, N.D isimli 5 kişi ağır şekilde yaralandı.
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Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 sağlık ekibi sevk edildi.
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Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
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Yaralılardan anne ve kızı G.D., N.D., ve bir kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, diğer yaralıların tedavileri devam ediyor.
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Öte yandan, güvenlik güçleri olayla ilgili geniş çapta inceleme yaparken hayatını kaybedenler otopsisi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Title
Öte yandan, güvenlik güçleri olayla ilgili geniş çapta inceleme yaparken hayatını kaybedenler otopsisi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Title
Öte yandan, güvenlik güçleri olayla ilgili geniş çapta inceleme yaparken hayatını kaybedenler otopsisi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Title
Öte yandan, güvenlik güçleri olayla ilgili geniş çapta inceleme yaparken hayatını kaybedenler otopsisi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Title
Öte yandan, güvenlik güçleri olayla ilgili geniş çapta inceleme yaparken hayatını kaybedenler otopsisi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Title
Öte yandan, güvenlik güçleri olayla ilgili geniş çapta inceleme yaparken hayatını kaybedenler otopsisi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Title
Öte yandan, güvenlik güçleri olayla ilgili geniş çapta inceleme yaparken hayatını kaybedenler otopsisi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Title
Öte yandan, güvenlik güçleri olayla ilgili geniş çapta inceleme yaparken hayatını kaybedenler otopsisi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Bayram ziyaretinden dönen ailenin aracına silahlı saldırı: Üç ölü iki yaralı var
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı kırsal Buyuransu Mahallesi'ndeki akrabalarından bayram ziyaretinden dönen aynı aileden 5 kişinin içerisinde bulunduğu otomobile, köy çıkışında kimliği belirsiz kişilerce ateş açıldı. Saldırıda ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan 5 kişiden üçü yaşamını yitirdi.


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