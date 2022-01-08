Kırsal mahalleler ulaşım sorunundan kurtuldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi köylerde yaşayan vatandaşların ilçe ve il merkezindeki ulaşım standartlarında ulaşım hizmeti alması için seferber oldu. Büyükşehir, bazı kırsal kesimlerde hiç toplu taşıma olmaması ve belirli gün ve zamanda düzensiz olarak taşıma yapılması nedeniyle vatandaşların talebi üzerine harekete geçti.

Başkan Tahir Büyükakın’ın talimatıyla Ulaşımpark AŞ tarafından 244 köyde 16 Ağustos’ta başlayan uygulama kırsal alanlardaki vatandaşları oldukça memnun etti.

Vatandaşlar şehir merkezinden köylerine artık çok daha kolay ve konforlu bir şekilde ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor. Ulaşım seferberliği ile Kocaeli’nin köylerine 56 hatta günlük 13 bin kilometre yol kat ediliyor. 244 köyde yaşayan yaklaşık 100 bin vatandaşın faydalanacağı hizmet kapsamında 88 araç ile günlük 452 sefer yapılıyor. Hizmeti veren araçların tamamı elektronik ücret toplama, araç takip sistemi ve kamera sistemi ile hizmet veriyor.

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254 KÖYE KOLAY ULAŞIM

Büyükşehir tarafından oluşturulan KM hatlarından 17 tanesi Kandıra’nın 254 köyüne hizmet vermeye başladı. Günlük 1000’i aşkın yolcunun taşındığı hatlar 3 bin 920 kilometre mesafe kat ediyor.

Büyükşehir tarafından kırsal alanlarda başlatılan ulaşım seferberliğini Kandıra köylerinde yaşayan vatandaşlara sorduk. 16 Ağustos’ta başlayan yeni uygulamanın çok başarılı olduğunu vurgulayan Kandıralılar, ulaşım seferberliğinden oldukça memnun olduklarını dile getirdi.

KÖYE DÖNÜŞ SORUNU KALMADI

Kandıra 49 Nolu Kooperatif Başkanı Yüksel Horoz, “16 Ağustos’ta Ulaşımpark AŞ tarafından başlatılan köylere ulaşım seferberliği gayet başarılı bir şekilde devam ediyor. Halkımız memnun. Biz otobüsçüler olarak memnunuz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’a çok teşekkür ediyorum” dedi.

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Kandıra sakinlerinden Mustafa Türkyılmaz ise, “Ulaşım seferberliğinden çok memnunuz. Saatler çok uygun. İzmit’e gidenler köye dönüşte problemler yaşıyordu. Şimdi rahat bir şekilde köyümüze ulaşıyoruz. Allah razı olsun emeği geçenlerden” diye konuştu.

‘DEVAM ETMESİNİ İSTİYORUZ’

Ahmet Kuru, “Yapılan işlerin çok güzel olduğuna inanıyoruz ve devam etmesini istiyoruz. Kim yaptıysa bu doğru işleri Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.

Fatma Özüdoğru ise “Vatandaşı düşündükleri için çok teşekkür ederim” dedi.

Kandıra Pınarlı Köyünden Cavit Sayın, “Allah razı olsun, çok memnunuz. Bu uygulama ile ulaşım büyük ölçüde rahatlayacak” diye konuştu.

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Üç yıldır Kandıra’da ikamet ettiğini söyleyen Zülfü Kaya, “Yeni uygulamadan memnun kalacağımızı düşünüyorum. Şahsen bundan çok memnun oldum. Daha önce araçlarımıza yetişemiyorduk. Başkanımıza teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.