Kış yapılanmasına Bozdoğan darbesi

PKK'lı teröristlerin kışın saldırı amacıyla sakladığı silah ve patlayıcıların yok edilmesi için Bozdağan-8 Operasyonu düzenlendi. 204 timde 2 bin 866 jandarma personeli ve korucular görev aldı. Timlere J-SİHA ve ATAK helikopterleriyle de havadan destek verildi. Mardin, Hatay, Bitlis, Diyarbakır, Şırnak, Siirt, Tunceli, Bingöl ve Hakkari’de 59 mağara ve sığınak imha edildi. 1 AT-13 Metis tanksavar füzesi, 2 adet güdümlü füze, 701 el bombası, 2 anti-tank mayını, 5 lav silahı, 8 roketatar, 42 RPG-7 antitank mühimmatı, 10 EYP, 63 kilogram C4 patlayıcı, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.