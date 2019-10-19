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HAKKÂRİ

Kışın çetin soğuklarına önlem: Poşetlere kum dolduruyorlar

Kışın çetin soğuklarına önlem: Poşetlere kum dolduruyorlar

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Taner Şahin (36) kış öncesi çatısız olan evinin damına brandayla kapatarak, poşetler içine doldurduğu kumlarla önlem aldı.

Haber Merkezi IHA
Taner Şahin, evinin damının üstüne kum poşetleri koyuyor.
Taner Şahin, evinin damının üstüne kum poşetleri koyuyor.

Yüksekova ilçesinde kışın çetin geçtiğini bilen vatandaşlar, yağmur ve kar suyuna karşı önceden önlemlerini alarak çatısız damlara serilen branda üzerine bırakılan kumlu poşetlerle evlerini koruyorlar.

Şahin, evin damına koyduğu kum torbalarıyla kışa hazırlanıyor.

  • Yüksekova’ya bağlı Esenyurt Mahallesinde ikamet eden Taner Şahin (36) havaların soğumasıyla beraber, kış öncesi çatısız olan evinin damına büyük brandayla kaplayarak ve daha sonra satın aldığı poşetlere kumlar doldurarak brandanın üzerinde önlemini sağlıyor.

Şahin, poşetleri kumla dolduruyor.

Maddi imkânsızlıktan dolayı evinin damına çatı yapamayan Taner Şahin, önlem olarak ise satın aldığı branda ve poşetlerin içine aldığı kumlarla ailesini yağmur ve kar suyundan muhafaza ediyor.

Bu şekilde önlem almaya çalışıyorlar.

Damın üstüne bırakıyorlar

Evinin kapısında poşetlere kumlar doldurarak, duvara dayadığı merdivenle dama çıkartarak brandanın üzerine sırayla bırakıyor.

Kum torbaları damın üstüne konuluyor.

Evin damına branda ve poşetlerle önlem alan Taner Şahin; “Ben maddi durumdan dolayı çatımı yapamadım. Brandayla kapatmak zorunda kalıyorum. Kış boyunca böyle bir çözümle devam etmek zorundayız. Yağmur ve kar suyundan koruyabilmek ve eve su damlamaması için böyle bir çözüm ürettik. Kış bitene kadar bu branda ve kumlu poşetler damın üzerinde olacaktır” dedi.

Bölgedeki evler böylelikle korunmuş oluyor.

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