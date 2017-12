Kışlada zehirlenen askerler hastaneye kaldırıldı

15 Temmuz’dan sonra İstanbul Maltepe’den Gaziantep’in İslahiye ilçesine taşınan 2. Zırhlı Tugay personeli, yemekten zehirlendi.15 Temmuz darbe girişiminin ardından alınan karar ile Maltepe’den Gaziantep’in İslahiye ilçesine taşınan 2. Zırhlı Komutan Yardımcılığı personeli gıda zehirlenmesi nedeniyle ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Kusma ve bulantı şikayeti ile hastanelere gelen askerlerin gıda zehirlenmesi yaşadığı sanılıyor. Askerlerin akşam yemeğinde ıspanak yediği ileri sürüldü.

Soruşturma başlatıldı

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin talimatıyla Gaziantep'teki kışlada askerlerin rahatsızlanmasına ilişkin inceleme ve soruşturma başlatıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Islahiye'deki 106'ncı Topçu Alay Komutanlığı ve 2'nci Zırhlı Tugay Komutan Yardımcılığının Şehit Üsteğmen Alpay Başaran Kışlasında gece 01.00'den sabaha kadar 44 erin rahatsızlanarak revire müracaat ettiği bildirildi.

Askerlerin kontrol amaçlı Islahiye Devlet Hastanesine sevk edildiği belirtilen açıklamada, tedavi altına alınan personelin hayati tehlikesinin bulunmadığı vurgulandı.

Açıklamada, "Hastaneye başvuran 44 personelden 40'ı taburcu edilmiştir. Bakanlığımızca olaya ilişkin süreç yakinen takip edilmekte olup, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli tarafından konuya ilişkin inceleme ve soruşturma başlatılmıştır." denildi.

2018'de asker yemeğine kamu güvencesi

Askeri birliklerde yaşanan zehirlenme vakaları ve son olarak Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda yaşanan at eti skandalı sonrasında Milli Savunma Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık 2018 yılı askeri gıda alımları ile ilgili radikal bir karar aldı. Alınan karar doğrultusunda ülke genelindeki tüm askeri birliklerin yiyeceği artık kamu kurum ve kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlardan temin edilecek. En riskli grupta yer alan et ürünleri için belirlenen kurum ise Et ve Süt Kurumu. Yeni yılda istisnasız artık tüm et ve et ürünleri bu kurum üzerinden alınacak.

