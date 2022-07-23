Gündem Kız kardeşlerden acı haber Piknik için gitmişlerdi ikisi de hayatını kaybetti
BATMAN

Kız kardeşlerden acı haber: Piknik için gitmişlerdi ikisi de hayatını kaybetti

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde piknik yapmak için gittikleri gölete serinlemek amacıyla giren 2 kadın boğularak hayatını kaybetti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Kız kardeşlerden acı haber: Piknik için gitmişlerdi ikisi de hayatını kaybetti
Taymur kardeşlerden geriye fotoğrafları kaldı.

Olay, Hasankeyf ilçesi Palamut köyü yakınlarındaki bir gölette meydana geldi. Edinilen bilgilere göre köyde ikamet eden Taymur ailesi, piknik yapmak için Ilısu Barajından gelen suyun oluşturduğu gölete gitti. İki kız kardeş, serinlemek için gölete girdi.

ÇIRPINARAK YARDIM İSTEDİLER

Bir anda gölette çırpınarak kaybolan kadınlara yardım etmek için 2 kadın daha suya girdi. Suya giren kadınların da çırpınarak kaybolduğunu fark eden çevredeki köy sakinleri girdikleri göletten 2 kadını kurtarırken, ilk giren 2 kız kardeşe ulaşamadı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine Batman itfaiyesi ile Jandarma Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Batman itfaiyesine bağlı dalgıç ekiplerinin yaptığı çalışmaları sonucu Fatma Taymur (25) ile Evin Taymur (22) isimli kız kardeşlerin cansız bedeni sudan çıkarıldı.

  • Taymur kardeşlerin naaşları otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken, olay ile ilgili inceleme başlatıldı.
Piknikçi denetimi

Piknikçi denetimi

​İstanbul ormanlarında yangınlara karşı 7/24 nöbet...
Yanlış anlaşıldı

'Yanlış anlaşıldı'

Kasaplar Federasyonu Başkanı tartışmalara açıklık getirdi.
Türk edebiyatının usta kalemi ve Yeni Şafak yazarı Rasim Özdenören Hakka yürüdü

Liste ​belli oldu: Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti.

Dünyanın gözü onun üzerinde: Türkiye'nin göklerdeki müthiş gücü.​

​İçme suyundan etkilenen bir kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Dev kayaların arasında kimsenin görmediği bir yerde ortaya çıktı.​

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.