Gündem Kızılbük projesine HDP ile birlikte karşı çıkan İYİ Partinin eski arazi sahibi tarafından fonlandığı iddia edildi
POLİTİKA

Kızılbük projesine HDP ile birlikte karşı çıkan İYİ Parti'nin eski arazi sahibi tarafından fonlandığı iddia edildi

İYİ Parti lideri Meral Akşener, partisinin ve HDP'nin ortak hareket ederek karşı çıktığı Kızılbük projesine ilişkin açıklamada bulundu. Doğaya ihanet edildiğini öne süren Akşener, "Marmaris Milli Parkı Kızılbük koyunda talan yapılıyor" dedi. Gazeteci Aslı Ay Dinçer, sosyal medya hesabından Akşener'in iddiaları ışığında Kızılbük projesine ilişkin önemli noktalara dikkat çekti. HDP ve İYİ Parti'nin arazinin eski sahibi Emin Hattat tarafından fonlandığını söyleyen Dinçer, "Aslında mevzu 'muhafazakar' bir projeyi istememeleri. Bu zihniyetin altında neler olduğunu herkes biliyor." dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kızılbük projesine HDP ile birlikte karşı çıkan İYİ Partinin eski arazi sahibi tarafından fonlandığı iddia edildi
Kızılbük projesi

Geçtiğimiz gün partisinin grup toplantısında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Marmaris Milli Parkı'nda Kızılbük koyunda talan yapılıyor" iddiasında bulunarak "Talana yol verenden de altına imza atanda da ihaleyi alandan da şantiye kurandan da hesap soracağız" sözleriyle tehditvari bir çıkış yaptı.

AKŞENER: HESAP SORACAĞIZ

"Marmaris Milli Parkı'nda Kızılbük koyunda talan yapılıyor" diyen Akşener şu iddialarda bulundu:

"Yine bir otel, inşaat projesi uğruna nefesimiz kesiliyor. Kağıt üzerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı olarak geçen gerçekte ise talana izin veren Murat Kurum'a ve Muğla Valiliği'ne soruyorum; 'ÇED gerekli değil' raporunu hangi çıkar sahibine ve beklentiye verdiniz? Neyin karşılığında göz yumuyorsunuz? Yapılanlara göz yumacağımızı mı sanıyorsunuz? Talana yol verenden de altına imza atanda da ihaleyi alandan da şantiye kurandan da hesap soracağız"

Akşener'in açıklamalarının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan gazeteci Aslı Ay Dinçer Kızılbük projesine ilişkin önemli noktalara dikkat çekti. Proje arazi alanını 2009 yılında SİNPAŞ'ın satın aldığını söyleyen Dinçer, satın alma işleminden önce arazinin Emin Hattat'a ait olduğu bilgisini paylaştı.

"PROJEYE SİSTEMEATİK BİR ŞEKİLDE SALDIRILDI"

Dinçer o dönemde yaşananları şöyle özetledi:

"Peki kim bu Emin Hattat? 90’lı yıllarda bakanlık yapan Cavit Çağlar’ın dünürü. Araziyi de dünürü sayesinde zamanında nasıl olduğunu tahmin edebileceğiniz şekilde almış. 2009 yılında SİNPAŞ araziyi almış lakin 2020 yılına kadar kendi malı gibi Emin Hattat orada yaşamış. SİNPAŞ alandan çıkmasını istediğinde epey direnmiş. Yani bildiğimiz adam mala çökmeye çalışmış. Uzun uğraşlar sonucu çıkmış ama ağırına gitmiş olacak HDP ve İYİ Parti'yi fonlayarak bu projeye sistematik bir şekilde saldırtmış Emin Hattat."

"HDP VE İYİ PARTİ YALAN SÖYLÜYOR"

Emin Hattat ile İYİ Parti-HDP ilişkisine dikkat çeken Dinçer şöyle devam etti:

"Emin Hattat’ın fonladığı HDP-PKK’lı Marmaris Kent Konseyi 31 Mayıs’ta inşaat yasağının başladığı iddia ediyor. İnşaat izninin 17 Haziran'a kadar uzatıldığından haberleri yokmuş gibi saldırıyorlar. Çünkü işleri yalan. CHP’li Marmaris Belediye Başkanı bu proje alanının özel bir mülk olduğunu ve tamamen yasalara uygun şekilde yapıldığını söyledi. Turizm bakanı da aynı şekilde İnşaatın kanunlara uygun olduğunu canlı yayında söyledi. Ama umursamadılar. Yani HDP ve İYİ Parti, Emin Hattat’ın destekleriyle bilerek yalan söylüyor. Şaşırtmıyorlar aslında çünkü hep dediğimiz gibi işleri yalan."

"MEVZU MUHAFAZAKAR BİR PROJEYİ İSTEMEMELERİ"

Emin Hattat'ın başarısızlığını HDP ve İYİ Parti aracılığıyla SİNPAŞ'a kesmeye çalıştığını söyleyen Dinçer, sözlerini şöyle tamamladı:

"Özetle; Yetkili makamların açıklamalarına göre kanuna ve yasaya aykırı hiçbir şey yokken, yıllar önce Müflis Hattat tarafından yapımına başlanıp bitirilememiş bir tesis, muhafazakarlar için tekrar yapılmaya başlandığında, müflis kişinin çökmeye çalıştığı alandan çıkarılmasının da hıncıyla HDP-PKK’lı çevreleri alet etmesi yetmeyip üstüne İYİ Parti'yi de alet etmesi diye özetleyebiliriz.

Aslında mevzu "muhafazakar" bir projeyi istememeleri. Bu zihniyetin altında neler olduğunu herkes biliyor. En önemlisi ve en garibi HDP ve İYİ Parti acaba neden Emin Hattat ile aynı noktada buluşuyorlar. Bunun altında gerçekte ne yatıyor? Gönüllü aktivist pozlarıyla kime neyi göstermeye çalışıyorlar?"

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