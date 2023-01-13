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Kızıltepe Belediyesi’nden görme engelli bireylere ücretsiz kuaför hizmeti

Salı günleri ücretsiz bir şekilde kadın kuaförü hizmeti veren Kızıltepe Belediyesi bu defa da 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla görme engelli bireylerimizi unutmadı.

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Kızıltepe Belediyesi’nden görme engelli bireylere ücretsiz kuaför hizmeti
Kızıltepe Belediyesi’nden görme engelli bireylere ücretsiz kuaför hizmeti

Bu sebeple engelli bireyler konusunda farkındalık oluşturmak adına Kaymakam/Belediye Başkan V.Fatih CIDIROĞLU’nun da katılımıyla Kızıltepe Engelliler Birliği Spor Kulübü Derneği ziyaret edildi.

Kızıltepe Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinden verilen Kuaförlük Kursu’nda bulunan Kuaför Kursu hocası, kursiyerleri ve ekipmanları ile birlikte Kızıltepe Engelliler Birliği Spor Kulübü Derneğine giderek burada yer alan görme engelli kadınlarımıza kuaför hizmeti sundu. Bu kuaförlük hizmetinde saç kesimi ve kişisel bakım hizmeti yer aldı. Hizmetten faydalanan görme engelli bireylerimiz kendilerine yapılan bu etkinlikten çok memnun kaldıklarını dile getirdiler.

Ayrıca vatandaşlarımız her Salı günü ücretsiz bir şekilde Kızıltepe Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı Hanımeli Kadın Merkezi, Dikmen Hanımeli Kadın Merkezi, Turgut Özal Sağlık Yaşam Merkezi, Mezopotamya Hanımeli Sağlık Yaşam Merkezi olmak üzere 4 kadın merkezinde istedikleri kuaförlük hizmetini alabilecekler.

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