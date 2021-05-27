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MARDİN

Kızıltepe’ye 1,5 yılda 47 milyon TL yatırım

Mardin’de görevlendirme yapılan Kızıltepe Belediyesi, 47 milyon liralık yatırımla ilçeyi örnek belediyecilik hizmetlerine kavuşturdu. Yollarda asfalt çalışması yapılan, kaldırımları yenilenen ilçe kısa sürede modern bir görünüme kavuştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Kızıltepe’ye 1,5 yılda 47 milyon TL yatırım
Kaymakam Hüseyin Çam, ilçeyi hak ettiği hizmetlere kavuşturmak için hummalı çalışma yürüttü.

Kızıltepe Belediyesine 4 Kasım 2019’da “belediye başkan vekili” olarak görevlendirilen Kızıltepe Kaymakamı Hüseyin Çam, ilçeyi hak ettiği hizmetlere kavuşturmak için hummalı çalışma yürüttü. Başta alt ve üst yapı olmak üzere ihmal edilen sorunları gündemine alan Çam, bunları hayata geçirilen projelerle bir bir çözüme kavuşturdu. Yollarda asfalt çalışması yapılan, kaldırımları yenilenen ilçe kısa sürede modern bir görünüme kavuştu.

ALT VE ÜST YAPI ÇALIŞMALARI

  • İlçede bu kapsamda 121 kilometrekare asfalt, 11 kilometre parke taşı döşendi, 60 kilometre parke onarımı yapıldı, 25 kilometre sıcak asfalt serimi, 140 bin metrekare kaldırım, 94 bin metrekare oluk ve 76 bin metre kare bordür çalışması yapıldı. Silindirle sıkıştırılmış beton ile 3 kilometre yol çalışması yapıldı, alt yapı çalışmalarında ise toplamda 15 bin metre yağmur suyu tahliye borusu döşendi. Kızıltepe Belediyesi 2 halı motifli caddeyi vatandaşların hizmetine sundu. Biri 220, diğeri 700 metre uzunluğunda, halı motifleri ile bezenen iki cadde büyük ilgi gördü.

SOSYAL DESTEKLER

Koronavirüs salgını nedeniyle evlerinde kalan çocuklara 100 Temel Eser’den oluşan 11 bin kitap ve kırtasiye malzemesi dağıtıldı. İnternet erişiminde sorun yaşayan ve evde yeterli imkanı olmayan öğrencilere EBA hizmeti vermeye başlayan Kızıltepe Belediyesi, kadın ve yaşam merkezleri ile ilçede yer alan internet kafeleri öğrenciler için EBA destek noktalarına dönüştürdü. İlçede bu sayede 180 bilgisayar ile uzaktan eğitime destek sağlandı.

Hüseyin Çam
Hüseyin Çam

Kaynaklar halka giderse yapılamayacak şey yok

Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, “Kızıltepe’de hala, ‘şu kadar yol yaptık’, ‘şu kadar kaldırım yaptık’ diyoruz. Aslında bu yatırımların yıllar öncesinde bitmiş olması gerekiyordu. Şu anda daha fazla istihdamı, hayat standartlarını daha fazla yükseltmeyi konuşmamız gerekirken hala üst yapıdan bahsediyoruz. İhmal edilmiş bir noktadayız” diye konuştu. Çam, belediyenin ihtiyaçlarını iyi belirleyerek, gelen kaynakları bu doğrultudaki çalışmalar için planlandıklarını belirterek, şöyle konuştu: “Gelen kaynakları halka hizmet olarak kullanarak aradaki makas farkını kapatacağız. Bu hizmetler ekstra kaynaklarla yapılmıyor. Bu hizmetler belediyenin kaynak ve imkanlarıyla yapılıyor. Kaynaklar halka hizmet olarak gederse Kızıltepe’de yapılamayacak hiçbir şey yok. Bununla birlikte mali tablolarımızda da düzeltmeler yaptık. Belediyemizin piyasaya, personeline borcu bulunmamakta. Devraldığımız borcu da çok daha altına getirdik. Belediyenin 2020 yılı sonuna kadar toplam ödemiş olduğu para 106 milyon liranın üzerinde. Salgına rağmen hem borcumuzu ödedik hem belediyenin asli işlerini gerçekleştirdik.”

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