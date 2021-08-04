KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Türkiye'nin acısı bizim acımızdır

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Kalemler ilçesinde yaptığı açıklamada "Türkiye'nin acısı bizim acımızdır" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yaptığı açıklama ise şöyle:
Hasar tespit çalışmaları sürüyor.
ERSİN TATAR YANGIN BÖLGESİNDE
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Antalya'nın Manavgat ilçesinde yangın bölgesini ziyaret ediyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun refakat ettiği Tatar, Manavgat Ulualan'da bulunan Yangın Yönetim Merkezi'nde incelemelerde bulundu ve brifing aldı
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Muğla’nın Marmaris ilçesinde süren orman yangınları 7’nci gününde de devam etti. Sabah saatlerinde Orhaniye Mahallesi’nde yükselen alevler önceden tahliye edilen yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı. Dünyaca ünlü Kızkumu Plajı’na doğru ilerleyen orman yangını acı bir manzara oluşturdu.
Orman yangınlarına aldırmadan yaz tatilini devam ettirenler de vardı. Yabancı turistler orman yangınlarını arka plana alarak plajda bulunan heykelle fotoğraf çekildi.
Bazı turistler ise denizin keyfini çıkardı.
“Kızkumu dağı elimizden kayıp gidiyor” <br><br> Kızkumu plajında işletmecilik yapan İbrahim Sarıkarlık, “Burası Marmaris’in incisi dediğimiz en güzel Kızkumu sahilidir. Doğasıyla meşhur bir bölgemiz. Şu an için Hisarönü ve Değirmenyanı yandı. Harika bir güzellikteki kızkumu dağı elimizden kayıp gidiyor. Çok üzgünüz” dedi.
“Üzgünlüğümüz katlanarak devam ediyor” <br><br> Bir taraftan tatillerin sürdüğünü ifade eden Sarıkarlık, “Birçok otel rezervasyonları iptal etti. Çoğu kişiler tahliye edildi. Üzgünlüğümüz katlanarak devam ediyor. En büyük üzüntümüz bu güzel doğanın heba olup yanması. İnşallah kısa sürede yetkililer bunu söndürmeyi başarır” dedi.
Dünyaca ünlü Kızkumu Plajı’nın acı manzarası
Dünyaca ünlü Kızkumu Plajı’nın acı manzarası
Dünyaca ünlü Kızkumu Plajı’nın acı manzarası
Dünyaca ünlü Kızkumu Plajı’nın acı manzarası
Dünyaca ünlü Kızkumu Plajı’nın acı manzarası
Dünyaca ünlü Kızkumu Plajı’nın acı manzarası
Dünyaca ünlü Kızkumu Plajı’nın acı manzarası: Yangına aldırış etmediler
Marmaris'te çıkan orman yangınları dünyaca ünlü Kızkumu Plajı'ndan görülen acı bir manzara oluşturdu. Yangına havadan müdahale sürerken yangınlara aldırmadan denizin keyfini çıkaranlar da vardı.
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Marmaris'in İçmeler karayolu üzerindeki Armutalan Mahallesi Siteler mevkisinin üst kısımlarındaki kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda, 29 Temmuz günü saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, kuru otlar ve şiddetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Sık kızılçam ağaçlarıyla kaplı İçmeler, Dereözü, Osmaniye ve Turunç mahallesindeki ormanlık alanlarda kozalakların patlayıp, fırlamasıyla yangın büyüdü.
Kırsal Hisarönü, Turunç, Turgut, Orhaniye, Bayır, Osmaniye ve Çiftlik mahallesi ile Marmaris merkezde ormanlık alana yakın Armutalan Mahallesi'nde kara ile denizden toplam 1945 haneden 7 bin 478 kişi tahliye edildi. Tahliye edilenlerin bir kısmı kendi talepleriyle ilçe merkezindeki açık otellere, bir kısmı ise kırsal mahallerde güvenli alanlarda kurulan konteyner ve çadırlara yerleştirildi.
7’nci günde de süren yangında söndürme çalışmalarına orman işçileri, İstanbul, İzmir, Denizli, Aydın, Kırklareli, Sakarya ve Kayseri Büyükşehir Belediyeleri, ilçe belediyeleri, sağlık görevlileri ve Karayolları’ndan toplam 2 bin 65 kişi katılıyor. Çalışmalara Azerbaycan'dan gelen 360 personel de destek veriyor.
Marmaris'teki yangın 7'nci günde; alevler Delikliyol mevkisine sıçradı, 3 ev ve restoran tahliye edildi
Söndürme çalışmalarında 384 arasöz ve su tankeri ile kamyonet ve kamyon gibi çeşitli türlerde 421 çeşitli araç, 93 iş makinesi, 7 uçak, 14 helikopter, 1 insansız hava aracı (İHA), 1 insansız hava helikopteri, 39 ambulans, 16 UMKE aracı kullanılıyor.
2 Ağustos’tan beri yangın hasar raporu için 10 araçla 24 personel sahada inceleme yapıyor. Ekipler, bugün itibari ile 1 fabrika, 134 ev ile dükkanın ağır hasar aldığı ve 142 yapının da az hasar gördüğünü raporladı. 5 büyükbaş, 401 küçükbaş, 172 kanatlı hayvan ile 1379 arı kovanı telef oldu. 3 ton buğday, 100 balya saman, 4 ton gübre ve yem zarar gördü. 257 dekar zeytinlik kül olurken, 1 traktör, 3 otomobil, 1 bahçe traktörü ve 1 ilaçlama motoru yandı. Söndürme çalışmalarına katılan 268 kişi duman ve alevlerden etkilendi, tedavileri ambulanslarda yapıldı. Marmaris ilçesinde, 25 yaşındaki Şahin Akdemir, söndürme ekiplerine motosikletiyle gönüllü olarak su taşırken kazı yapıp, yaşamını yitirdi.
Alevlerle mücadele 7'nci günde Hisarönü ve Orhaniye mahalleri ile Turunç Mahallesi Kumlubük mevkisinde devam ediliyor. Alevler bugün saat 00.15 sıralarında Turgut ile Selimiye karayolu arasındaki Delikliyol mevkisine sıçradı. Delikliyol mevkisinde, alevlerin tehdit ettiği 3 ev ve 1 restoran tahliye edildi. Ekipler bu bölgede yoğunlaştı.
Marmaris'teki yangın 7'nci günde: Alevler Delikliyol mevkisine sıçradı üç ev ve restoran tahliye edildi
Muğla'nın Marmaris ilçesinde 7 gündür devam eden orman yangınında alevler Turgut ile Selimiye mahalleleri arasındaki Delikliyol mevkisine ulaştı. Burada, alevlerin tehdit ettiği üç ev ve bir restoran tedbir amacıyla tahliye edildi.
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Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir hafta önce başlayan orman yangını devam ediyor. Yangından en fazla etkilenen mahalle olan Kalemler Mahallesi’nde yaklaşık 65 ev yanarak küle döndü.
Yangından sonra evlerine dönen vatandaşlar, geride kalan eşyalarını yanlarına alarak mahalleden ayrıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan gelen ekipler, zarar gören evleri tespit ederek tek tek işaretledi. Yanan evlerin yıkımına başlandı.
Kalemler Camii’nin sadece dış duvarlarının etkilendiği görüldü <br><br> Öte yandan yangında mahallenin hemen ortasında bulunan Kalemler Camii’nin sadece dış duvarlarının alevlerden etkilendiği görüldü. Caminin çevresinde bulunan evler küle dönerken, caminin sadece dış duvarında duman izlerinin kalması şaşkınlık oluşturdu.
Yangında caminin pencerelerinde bulunan panjurların da ısıdan dolayı eridiği görüldü. Vatandaşlar tarafından şimdilik kullanılmayan camii, yangıdan zarar gören vatandaşlara getirilen eşyalara ev sahipliği yapıyor. Çeşitli illerden getirilen yiyecek ve diğer malzemeler cami içerisinde toplanmaya başlandı.
Köyümüzün camisinin pencereleri ve plastikleri yanmış <br><br> Mahalle sakini Adem Özer, “Bizim evimiz çok hasarlı idi, yıkıldı. Köyümüzün camisinin pencereleri ve plastikleri yanmış. Gerisinde bir hasar yok. Ama yine de bir toparlanması lazım. Duvarlarının boyanması lazım. Yaklaşık 65 ev yandı. Arabası yanan var. Erdik, bittik, kül oldu. Cumhurbaşkanımız geldi, eskisinden daha güzelini yapacaklarını söyledi. Kendisine teşekkür ederiz” sözlerine yer verdi.
Orman yangınında onlarca evin yandığı mahallede caminin sadece duvarları zarar gördü
Orman yangınında onlarca evin yandığı mahallede caminin sadece duvarları zarar gördü
Orman yangınında onlarca evin yandığı mahallede caminin sadece duvarları zarar gördü
Orman yangınında onlarca evin yandığı mahallede caminin sadece duvarları zarar gördü
Orman yangınında onlarca evin yandığı mahallede caminin sadece duvarları zarar gördü
Orman yangınında onlarca evin yandığı mahallede caminin sadece duvarları zarar gördü
Orman yangınında onlarca evin yandığı mahallede caminin sadece duvarları zarar gördü
Orman yangınında onlarca evin yandığı mahallede caminin sadece duvarları zarar gördü
Orman yangınında onlarca evin yandığı mahallede caminin sadece duvarları zarar gördü
Orman yangınında onlarca evin yandığı mahallede caminin sadece duvarları zarar gördü
Orman yangınında onlarca evin yandığı mahallede caminin sadece duvarları zarar gördü
Orman yangınında onlarca evin yandığı mahallede caminin sadece duvarları zarar gördü
Mahalle küle döndü: Tek sağlam yapı görenleri şaşırttı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen orman yangınında yaklaşık 65 evin yanarak küle döndüğü Kalemler Mahallesi'nde yanan evlerin ortasında bulunan caminin sadece dış duvarları zarar gördü. Caminin pencerelerinde bulunan panjurlar ise yangında eridi. Şu anda ibadete kapalı olan cami, yangıdan zarar gören vatandaşlara getirilen eşyalara ev sahipliği yapıyor. Çeşitli illerden getirilen yiyecek ve diğer malzemeler cami içerisinde toplanmaya başlandı.