Aküleri çalınmasın diye özel kapak yaptırdı, hırsızlar kapağı bile çaldı

Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Yenidoğan Mahallesi Hastane Yolu Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan tırlarını park eden Ercan Kenar ve Hamza Özkaraaslan evlerine gitti.

Hamza Özkaraaslan, sabah işe gitmek için park halindeki tırın çalışmadığını görünce hırsızlığı farketti.

TIR ÇALIŞMAYINCA HIRSIZLIĞI FARKETTİ

Özkaraaslan, sabah saatlerinde işe gitmek için park halindeki tırın çalışmadığını gördü. Aracın çalışmamasının sebebini öğrenmek için tırdan inen Özkaraaslan, aracın akülerinin çalındığını fark etti. Şoke olan Özkaraaslan, tırının yanında park halinde olan Ercan Kenar’a ait tırın akülerinin de çalındığını gördü.

Ercan Kenar, aküleri çalınmasın diye yaptırdığı özel demir kapağın da çalındığını görünce büyük şok yaşadı.

ÖZEL YAPTIRDIĞI KAPAK DA ÇALININCA ŞOKE OLDU

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Özkaraaslan’ın haber vermesi üzerinde tırının yanına gelen Ercan Kenar, aküleri çalınmasın diye yaptırdığı özel demir kapağın da çalındığını görünce büyük şok yaşadı. Daha sonra vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulundu. Ekipler, aküleri çalan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Akülerinin özel kapak yaptırmalarına rağmen çalındığını görünce şaşkınlık içinde kaldıklarını söyleyen Ercan Kenar, "Arkadaş kontağa basmış, tık yok. Akülerin çalındığını görmüş. Daha sonra benim arabaya bakmış, benim de aküler yok. Ben de gelince şaşırdım kaldım. Aküleri çalmasınlar diye tıra özel bir kapak yaptırmıştık. Bu kapakları sökmeleri için anahtara ihtiyaçları var. Bunları yapan kişiler, hazırlıklı gelmişler. Aletleri olan insanlar. Bu tır bana, arkadaki tır da arkadaşıma ait. İki tırın da akülerini çalmışlar. Bir akü almak isteseniz fiyatı bin 500 TL civarında. Yaptırdığım özel kapağı bile çalmışlar, o da para ediyor. 15-20 gündür zaten yatıyoruz, işimiz yok. Akülerimiz de gitti" dedi.

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