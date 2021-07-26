Gündem Aküleri çalınmasın diye özel kapak yaptırdı, hırsızlar kapağı bile çaldı
KOCAELİ

Aküleri çalınmasın diye özel kapak yaptırdı, hırsızlar kapağı bile çaldı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde park halinde bulunan 2 tırın üzerinde bulunan toplam 6 bin TL değerindeki aküler hırsızlar tarafından çalındı. Aküler çalınmasın diye özel kapak yaptıran sürücü, yaptırdığı demir kapağın bile çalındığını görünce büyük şok yaşadı.

Haber Merkezi İHA
Kocaeli haber: Aküleri çalınmasın diye özel kapak yaptırdı, hırsızlar kapağı bile çaldı
Aküler çalınmasın diye özel kapak yaptıran sürücü, yaptırdığı demir kapağın bile çalındığını görünce büyük şok yaşadı.

Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Yenidoğan Mahallesi Hastane Yolu Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan tırlarını park eden Ercan Kenar ve Hamza Özkaraaslan evlerine gitti.

Hamza Özkaraaslan, sabah işe gitmek için park halindeki tırın çalışmadığını görünce hırsızlığı farketti.
Hamza Özkaraaslan, sabah işe gitmek için park halindeki tırın çalışmadığını görünce hırsızlığı farketti.

TIR ÇALIŞMAYINCA HIRSIZLIĞI FARKETTİ

Özkaraaslan, sabah saatlerinde işe gitmek için park halindeki tırın çalışmadığını gördü. Aracın çalışmamasının sebebini öğrenmek için tırdan inen Özkaraaslan, aracın akülerinin çalındığını fark etti. Şoke olan Özkaraaslan, tırının yanında park halinde olan Ercan Kenar’a ait tırın akülerinin de çalındığını gördü.

Ercan Kenar, aküleri çalınmasın diye yaptırdığı özel demir kapağın da çalındığını görünce büyük şok yaşadı.
Ercan Kenar, aküleri çalınmasın diye yaptırdığı özel demir kapağın da çalındığını görünce büyük şok yaşadı.

ÖZEL YAPTIRDIĞI KAPAK DA ÇALININCA ŞOKE OLDU

Özkaraaslan’ın haber vermesi üzerinde tırının yanına gelen Ercan Kenar, aküleri çalınmasın diye yaptırdığı özel demir kapağın da çalındığını görünce büyük şok yaşadı. Daha sonra vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

Sokağa çıkma kısıtlamasında akü hırsızlığı kamerada
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Sokağa çıkma kısıtlamasında akü hırsızlığı kamerada
Konya'da koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasında gerçekleşen akü hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulundu. Ekipler, aküleri çalan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Akülerinin özel kapak yaptırmalarına rağmen çalındığını görünce şaşkınlık içinde kaldıklarını söyleyen Ercan Kenar, "Arkadaş kontağa basmış, tık yok. Akülerin çalındığını görmüş. Daha sonra benim arabaya bakmış, benim de aküler yok. Ben de gelince şaşırdım kaldım. Aküleri çalmasınlar diye tıra özel bir kapak yaptırmıştık. Bu kapakları sökmeleri için anahtara ihtiyaçları var. Bunları yapan kişiler, hazırlıklı gelmişler. Aletleri olan insanlar. Bu tır bana, arkadaki tır da arkadaşıma ait. İki tırın da akülerini çalmışlar. Bir akü almak isteseniz fiyatı bin 500 TL civarında. Yaptırdığım özel kapağı bile çalmışlar, o da para ediyor. 15-20 gündür zaten yatıyoruz, işimiz yok. Akülerimiz de gitti" dedi.

Gaz pedalı takılı kalan TIR dehşet saçtı
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Kaza 01.30 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu üzeri Mezit mahallesi mevkiinde meydana geldi.
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Eskişehir den Bursa’ya seyir halinde olan sürücü Hüseyin Çiftçi(38) yönetimindeki 31 ABJ 225 plakalı Çelik saç yüklü TIR’ın iddiaya göre gaz pedalı takılı kaldı.
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okuş aşağı hızlanan TIR’ın keskin virajdan döndüğü sırada, dorsesinde yüklü her biri 3’er ton ağırlığındaki Çelik saç makaraları, dorseden karşı yöne düştü.
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Düşen Çelik makaralardan biri İnegöl’den Eskişehir istikametine seyir halinde olan sürücü Müslüm Kaptan(29) yönetimindeki 17 GP 565 plakalı otomobilin ön kısmına düştü.
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Tonlarca ağırlığındaki makaranın düştüğü otomobil, demir yığınına döndü. Kaza sonucu otomobilin sürücüsü feci şekilde can verdi.
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Gaz pedalı takılı kalan TIR’ın sürücüsü Hüseyin Çiftçi(38), aracı durdurmak istese de durduramadı. Sürücü, uyarı flaşörleri yakıp diğer sürücüleri uyardı. Bariyerlere de TIR’ı sürttüren sürücü aracı bir türlü durduramayınca yoluna devam etti. Polis uygulama noktasından hızla geçen TIR, İnegöl girişinde zorlukla durdu. 30 kilometre boyunca hızla ilerleyen TIR, herhangi bir araca ve kazaya 2. Bir kazaya neden olmadan durabildi.
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Otomobilin olduğu olay yerine 112 Acil Servis Ambulansı ve İtfaiye Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri sıkışan sürücünün hayatını kaybettiğini tespit ettiler. İtfaiye ekipleri ise sürücünün cenazesini sıkıştığı yerden kurtardılar. Cenaze savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı. TIR’ın sürücüsü Jandarma komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Olayı anlatan sürücü Hüseyin Çiftçi, Aracın gazı takılı kaldı. Elimden geldiği kadar kurtarmaya çalıştım. Korna, selektör yaptım. İstemeden oldu dedi.
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Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Gaz pedalı takılı kalan TIR dehşet saçtı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada gaz pedalı takılı kalan TIR'ın dorsesinde yüklü 3 ton ağırlığındaki çelik saç makarası, karşı yönden gelen otomobilin üzerine düştü. Otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Gaz pedalı takılı kalan TIR, 30 kilometre sonra durabildi.


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