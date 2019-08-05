Gündem Sakın açmayın polise teslim edin yazılı çuvaldan lav silahı ile el bombaları çıktı
KOCAELİ

Kocaeli haber: 'Polise teslim edin' yazılı çuvaldan lav silahı ile el bombaları çıktı

'Sakın açmayın polise teslim edin' yazılı çuvaldan lav silahı ile el bombaları çıktı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir binanın önüne bırakılmış çuvala sarılı 5 el bombası ve lav silahı bulundu.

Haber Merkezi AA
Polis ekipleri olay yerinde incelemede bulundu.
Polis ekipleri olay yerinde incelemede bulundu.

Karamürsel'de bir binanın önüne bırakılmış çuvala sarılı 5 el bombası ve lav silahı bulundu.

  • 4 Temmuz Mahallesi İdris Gülbaş Sokak'taki bir binanın önünde üzerinde "Sakın açmayın polise teslim edin" yazısı bulunan çuval olduğu ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Bomba imha uzmanı ekiplerinin sevk edildiği bölgede, güvenlik önlemi alındı. Ekiplerce yapılan incelemede 5 el bombası ile bir lav silahının çuvala sarılı olarak bırakıldığı belirlendi.

İncelemenin ardından el bombaları ve lav silahı, emniyete götürüldü.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

'Polise teslim edin' yazılı çuvaldan lav silahı ile el bombaları çıktı
FOTOĞRAF 8
Title
Karamürsel'in 4 Temmuz Mahallesi İdris Gülbaş Sokak'taki bir binanın önünde üzerinde Sakın açmayın polise teslim edin yazısı bulunan çuval olduğu ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Title
Bomba imha uzmanı ekiplerinin sevk edildiği bölgede, güvenlik önlemi alındı.
Title
Ekiplerce yapılan incelemede 5 el bombası ile bir lav silahının çuvala sarılı olarak bırakıldığı belirlendi.
Title
İncelemenin ardından el bombaları ve lav silahı, emniyete götürüldü.
Title
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
Title
Title
Title
'Polise teslim edin' yazılı çuvaldan lav silahı ile el bombaları çıktı
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir binanın önüne bırakılmış çuvala sarılı 5 el bombası ve lav silahı bulundu.


Erdoğanın faiz kararı doğru

Erdoğan'ın faiz kararı doğru

​Alman basını Türk ekonomisinden övgüyle bahsetti.
Havayı kapatsalarkaradan vururuz

Havayı kapatsalar
karadan vururuz

'Suriye'de hava sahası kapatılırsa ne olur?' sorusu yanıt buldu.
Memuramaaş müjdesi

Memura
maaş müjdesi

​Cumhurbaşkanı bayram öncesi güzel haberi verdi.
Yaptırımın<br>sebebini açıkladı

Yaptırımın
sebebini açıkladı

İran Dışişleri Bakanı ​Zarif, Beyaz Saray davetini doğruladı.
Kuralar çekildi

Kuralar çekildi

​Trabzonspor ve Yeni Malatya'nın muhtemel rakipleri belli oldu.
Yüzde 1'in<br> altına çekildi

Yüzde 1'in
altına çekildi

Vakıf Katılım kar oranını indirdi.

İlk modeli <br>incelendi

İlk modeli
incelendi

​Yerli otomobil çalışmaları devam ediyor.

'Polise teslim edin'<br> notuyla bıraktılar

'Polise teslim edin'
notuyla bıraktılar

​Çuvalın içerisinden çıkanlar şaşkına çevirdi.

Firmalara<br> kredi desteği

Firmalara
kredi desteği

​Üç kamu bankası ortak açıklama yaptı.
Sabotaj iddiası

Sabotaj iddiası

​Bursa'daki orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Türkiye 'Yeniden Asya' diyor

Türkiye 'Yeniden Asya' diyor

​Çavuşoğlu 2 yeni girişimde bulunacakları Asya açılımını duyurdu.
Keşmir'e<br>Hindistan darbesi

Keşmir'e
Hindistan darbesi

Özel statüsü kaldırılarak bölgeye 8 bin asker gönderildi.
Oyunu <br>yönetim bozdu

Oyunu
yönetim bozdu

​Yusuf Yazıcı transferinin perde arkasına Yeni Şafak ulaştı.
Muhtemel <br>rakibi belli oldu

Muhtemel
rakibi belli oldu

​Başakşehir'in devler liginde muhtemel rakibi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.