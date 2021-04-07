Evden hastaneye ücretsiz ulaşım

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde yaşayan kanser hastası Hasan Keskin, 6 yıldır tedavi gördüğü hastaneye Büyükşehir Belediyesi’nin hasta nakil servisiyle ulaştırılıyor. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sağlık ve Sosyal hizmetler Dairesi Başkanlığı Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü’nce verilen hasta nakil hizmeti kapsamında geçen yıl tedavi için evden sağlık kuruluşuna 6 bin 12, bu yılın ilk 3 ayında ise 960 kanser hastası taşındı.
- 17 yıl önce başlayan hizmet kapsamında şu ana kadar kanser hastalarına 632 bin ücretsiz ulaşım hizmeti verildi. Bu hizmetten yararlananlardan mesane kanseri tedavisi gören 74 yaşındaki Hasan Keskin, 6 yılda 9 ameliyat olduğunu belirtti. Keskin, “Büyükşehir Belediyesinin sunmuş olduğu hasta nakil ambulans hizmetinden faydalanıyorum. Çok memnunum, ulaşım zorluğu çekmiyoruz. Ambulans köyümüze kadar gelip bizi hastaneye götürüyor. Tedavi bittikten sonra da tekrar evimize kadar getiriyor. Belediyemize çok minnettarız. Allah vesile olanlardan razı olsun” ifadelerini kullandı. Vatandaşların güvenli ve sağlıklı şekilde hastaneye ulaşabilmelerini sağlamak amacıyla salgına karşı tüm tedbirlerin alındığı ambulanslar düzenli olarak dezenfekte ediliyor.