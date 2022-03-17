Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt'ten 18 Mart mesajı

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 107. yıl dönümü sebebiyle bir mesaj yayımladı. Başkan Söğüt mesajında, “Kadim tarihimizin önemli dönüm noktalarından biri olan Çanakkale Zaferi, Kurtuluş Savaşımızın da habercisi olmuş, Çanakkale'de sergilenen birlik, beraberlik ve kardeşlik, istiklal mücadelemiz için büyük önem taşıyan ruhu ortaya çıkarmıştır.

İLHAM KAYNAĞIDIR

107 yıl önce Aziz milletimiz, büyük bir kahramanlık örneği sergileyerek, vatan sevgisi ve iman dolu kalpleriyle Çanakkale’de destan yazmıştır. Bu destan, Anadolu’nun ebediyen bir Türk yurdu olarak kalacağını tüm dünyaya haykıran bir destan olarak şanlı tarihimizdeki yerini almıştır. Çanakkale Zaferi aynı zamanda Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin ilham kaynağıdır.

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BİZLERE MİRAS

Çanakkale’de yokluk içinde, zor şartlarda ve kısıtlı mühimmatla mücadele eden milletimiz, kendisinden sayıca üstün düşman kuvvetlerini mağlup etmiştir. Bu zafer, aziz Türk milletinin üstün gayreti ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün askeri dehası ile gerçekleşmiştir. Yaşamımızı sürdürdüğümüz bu vatan toprakları, devleti ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün korunması uğrunda hayatlarını kaybeden kahraman şehitlerimizin bizlere mirasıdır.

RAHMETLE VE MİNNETLE ANIYORUM

18 Mart 1915 Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümünde, Anadolu'nun sonsuza kadar Türk vatanı olmasını sağlayan tarihi zaferin kahramanları Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere; cennet vatanımızın topraklarını canları pahasına müdafaa ederek şehitlik mertebesine ve onuruna erişen aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimizi minnetle yâd ediyorum. Ruhları şad olsun ” ifadelerini kullandı.