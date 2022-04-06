Körfez Belediye Başkanı Söğüt: Bağımlılıkla topyekûn mücadele etmeliyiz

Körfez’de düzenlenen Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı’nda konuşan Başkan Söğüt, “Bağımlılıkta mücadeleden asla vazgeçmemeli, eğitimli, üretken ve sosyal; zihinsel, ruhsal ve bedeni olarak da sağlıklı nesiller yetiştirmeye odaklanmalıyız” dedi.

“HALK SAĞLIĞI SORUNUDUR”

“Bağımlılık; psikolojik, zihinsel ve fizyolojik etkileri itibarıyla bireysel bir sorun olmakla birlikte; sosyal ve toplumsal etkileri itibarıyla da bir halk sağlığı sorunudur” diyen Başkan Şener Söğüt, “Yaşadığımız çağ, içeriği, tarzı, öncelikleri, metodu, yol ve yordamı itibarıyla bağımlılık türlerini ve bağımlılık biçimlerini arttırmıştır. Geleneksel bağımlılık biçimlerinden olan madde bağımlılığına; çok karmaşık yönleriyle bir de teknoloji bağımlılığı eklenmiştir.

“ASLA VAZGEÇMEMELİYİZ”

Bizim gibi genç nüfusu fazla olan ulusların bağımlılıkla mücadele konusunda daha duyarlı ve etkin olması elzemdir. Bağımlılık yaratan tüm nesne ve eylem biçimlerine ulaşmanın kolaylığı, bu konudaki mücadeleyi zorlaştırmaktadır.Buna rağmen mücadeleden vazgeçmemeli, büyük ve güçlü bir Türkiye için eğitimli, üretken ve sosyal; zihinsel, ruhsal ve bedeni olarak da sağlıklı nesiller yetiştirmeye odaklanmalıyız” ifadelerini kullandı.

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BU ÇALIŞTAYLAR ÖNEMLİ

Körfez Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin de çalıştayın düzenlenmesiyle ilgili bilgiler vererek, “Sağlık Bakanlığımız içerisinde Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu adı altında çok önemli bir kurul yıllardır görev yapıyor. Şubat ayı itibariyle yapılan toplantıda bir karar alındı. Nisan ayında bütün il ve ilçelerde eksiksiz olarak düzenlenmek üzere bu çalıştaylar tertip edildi.

İKİ GÜN SÜRECEK

Hepsi bu ay içerisinde tamamlanacak. Ay sonunda da 81 il tamamında il çalıştayları tertip edilecek. Bizler de ilçemizde 2 gün sürecek çalıştayımızın başlangıcını yaptık.

Sizlerin fikir ve önerileri ile çözümlerle birlikte çalıştayı nihayete erdireceğiz” ifadelerini kullandı. Çalıştayda kurulan masalarda konular ele alındı, sorunlar ve çözüm önerileri de tek tek değerlendirildi.