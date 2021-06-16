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Kocaeli'de yolun karşısına geçmek isterken dehşeti yaşadı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı kadın, yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan kadın, hastaneye kaldırıldı.

Haber Merkezi İHA
Kocaeli haberleri: Yolun karşısına geçmek isterken dehşeti yaşadı
Sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen S.B. isimli bir kadına çarptı.

Kocaeli'deki kaza, İzmit ilçesi Erenler Mahallesi Eski İstanbul Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen S.B. isimli bir kadına çarptı. Savrularak düşen kadın yaralandı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı

Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan kadın, Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri tarafından otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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