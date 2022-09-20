Kocaeli’de çiftçiye mazot ve tohum desteği

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, tarımsal kalkınmaya destek olmak ve çiftçilerin gelir düzeyini artırmak için yaklaşık 14 bin çiftçiye 2 milyon litre tamamı hibe mazot ve 3 bin üreticiye yüzde 75 hibeli 1300 ton yem bitkisi tohumu desteği için başvuruların başladığını açıkladı. Başkan Büyükakın, “Dünya Çiftçiler Günü” dolayısıyla geçen mayıs ayında düzenlenen Çiftçi Şenliği’nde üreticilere mazot ve yem bitkisi tohumu desteği müjdesi vermişti.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Başkan Büyükakın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yaklaşık 14000 çiftçiye toplamda 2 milyon litre tamamı hibe mazot ve 3000 üreticiye yüzde 75 hibeli 1300 ton yem bitkisi tohumu olmak üzere, toplamda 86 milyon TL değerinde destek sağlayacaklarını duyurdu. Başkan Büyükakın, desteklerden yararlanmak isteyen üreticilerin, bugün itibarıyla başvurularını yapabileceklerini bildirdi. Sürdürebilir tarım için üreticilere her türlü desteği verdiklerini ve bu desteklerin artarak devam edeceğini vurgulayan Başkan Büyükakın, mazot ve tohum desteğinin çiftçilere bereketli ve hayırlı olması temennisinde bulundu.

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TOHUM DESTEĞİNDE HİBE YÜZDE 75’E ÇIKARILDI

Büyükşehir Belediyesi, önceki yıllarda verdiği yüzde 50 hibeli tohum desteğini, bu yıl yüzde 75’e çıkardı. Çiftçilere, bölgenin koşullarına uygun, adaptasyon sağlamış verimli, sertifikalı ve ilaçlanmış tohum desteği veren, ekim alanlarını yerinde kontrol eden Büyükşehir Belediyesi, hastalık ve zararlılarla mücadelede etkin rol oynuyor. Ziraat mühendisleri, çiftçilere tohumun ekiminden hasadına kadar ücretsiz teknik danışmanlık ve yetiştiricilik konularında eğitim veriyor.