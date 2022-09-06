Kocaeli'de minibüsle çarpışan tır devrildi: D-100'ün Ankara istikameti ulaşıma kapandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a: Sabrın da bir sonu vardır o sabrın sonu gelince gereği yapılır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bosna Hersek ziyaretinde gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'la ilgili bir soruya 'Sabrın da bir sonu vardır. O sabrın sonu gelince gereği yapılır ' ifadelerini kullandı.