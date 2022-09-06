Kocaeli'de minibüsle çarpışan tır devrildi: D-100'ün Ankara istikameti ulaşıma kapandı

D-100 kara yolunun Gebze kesiminde servis minibüsüyle çarpışan tırın devrilmesi sonucu Ankara yönünde ulaşım sağlanamıyor.
Kara yolunun Ankara istikametinde seyreden C.Y. idaresindeki 04 AAK 259 plakalı konteyner yüklü tır, Barış Mahallesi mevkisinde D.Y'nin kullandığı 41 P 9842 plakalı servis minibüsüyle çarpıştı.
Çarpışmanın ardından devrilen tır, kara yolunu ulaşıma kapattı.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Minibüste yaralanan sürücü ile 4 yolcu, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle güzergahta uzun araç konvoyu oluştu, ekipler sürücüleri başka güzergahlara yönlendirdi.
Kara yolları ekiplerinin tırı kaldırma çalışmaları sürüyor.
FOTOĞRAF 7
Çatalca'da Fransa’dan Türkiye’ye tatile gelen ailenin içinde bulunduğu otomobil, yoldaki elektrik panosuna çarptıktan sonra takla attı.
Kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza saat 08.00 sıralarında TEM otoyolu Çatalca-Avcılar istikameti Büyükçekmece Gölü mevkiinde meydana geldi.
Fransa’dan Türkiye’ye tatile gelen 5 kişilik ailenin içinde bulunduğu otomobilde, baba Emin A.'nın direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce akıllı sistemlerin bulunduğu direğe ve elektrik panosuna çarptı ardından takla attı.
Hurdaya dönen otomobilde sürücü Emin A. yara almazken, 4 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerinde sağlık, polis ve tedbir amaçlı itfaiye ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri kaza bölgesi çevresinde güvenlik önlemi alırken ayakta tedavileri yapılan yaralılar kontrol amaçlı Çatalca Devlet Hastanesi ve Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Sürücü Emin A. kaza sonrası otomobil enkazında uzun süre cep telefonunu aradı. Emin A.’ya polis ve yol bakım ekipleri de yardımcı oldu. Olay yerine çağrılan çekici ile hurdaya dönen otomobil bulunduğu yerden kaldırıldı ve trafiğe kapanan şerit tamamen açıldı.
İstanbul'da feci kaza: 4 yaralı
Çatalca'da Fransa'dan Türkiye'ye tatile gelen ailenin içinde bulunduğu otomobil, yoldaki elektrik panosuna çarptıktan sonra takla attı. Kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza saat 08.00 sıralarında TEM otoyolu Çatalca-Avcılar istikameti Büyükçekmece Gölü mevkiinde meydana geldi. Fransa'dan Türkiye'ye tatile gelen 5 kişilik ailenin içinde bulunduğu otomobilde, baba Emin A.'nın direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce akıllı sistemlerin bulunduğu direğe ve elektrik panosuna çarptı ardından takla attı.
FOTOĞRAF 11
Kaza, Fatih İskender Paşa Mahallesi Aksaray Köprüsü’nde saat 02.30 sıralarında meydana geldi.
İddiaya göre, 1,56 promil alkollü olduğu öğrenilen Nevzat Y. Aksaray köprüsüne geldiğinde aracın kontrolünü kaybetti.
Kontrolü kaybeden Nevzat Y. 34 TC 2880 plakalı otomobili ile köprü demirlerine çarptı.
ı. Süratle demirlere çarpan otomobil, demirleri kırarak köprüden aşağı uçtu. Yaklaşık 40 metre sürüklenen otomobil kullanılamaz hale gelirken, araç içinde bulunan 2’si kadın 3 kişi yaralandı.
Kazayı görenler itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içinde sıkışan sürücü ve diğer iki kişiyi araç içinden çıkardı.
. Sağlık ekipleri ise yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.
Durumu ağır olan 2 yaralı sağlık ekipleri tarafından İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, hafif yaralı olan diğer kişi Okmeydanı Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazada yaralanan sürücü ve kadının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
İstanbul'da feci kaza: Alkollü sürücünün kullandığı otomobil köprüden aşağı uçtu
İstanbul Fatih'te alkollü sürücünün kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak köprüden metrelerce aşağı uçtu. Kazada 2'si ağır 3 kişi yaralanırken, sürücü Nevzat Y., 1.56 promil alkollü çıktı. Kazanın şokunu yaşayan kadın ise ambulansın içerisinde gözyaşlarını tutamadı.