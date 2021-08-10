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KOCAELİ

Kocaeli'de şok geçirten olay: Ofiste otururken çatıdan kurşun düştü

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde maganda kurşunu bir geri dönüşüm tesisinin çatısından girerek, çalışanların bulunduğu ofise düştü. Yaşanan olayda yaralanan olmazken, polis ekipleri magandaların yakalanması için çalışma başlattı.

Haber Merkezi İHA
Kocaelide şok geçirten olay: Ofiste otururken çatıdan kurşun düştü
Fabrika Genel Müdürü Murat Ilgar, yaşanan olayın ardından polis merkezine giderek suç duyurusunda bulundu.

Kocaeli'deki olay, dün Kartepe ilçesi Çepni Mahallesi Suadiye Bağdat Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan elektronik atık geri dönüşüm tesisinin ön kısmında bulunan danışma ofisinin çatısından giren maganda kurşunu, çalışanların bulunduğu ofise düştü.

İHA

Yaşanan olayda yaralanan olmazken, büyük panik yaşayan çalışanlar durumu tesis yetkililerine bildirdi. Fabrika Genel Müdürü Murat Ilgar, yaşanan olayın ardından polis merkezine giderek suç duyurusunda bulundu. Polis merkezileri yaşanan olayla ilgili inceleme başlattı.

İHA

"Bunu yapanların bulunmasını ve bu tarz olayların önlenmesini istiyoruz"

Yaşanan olayı anlatan Ilgar, bölgede sürekli magandaların bilinçsizce çevreye ateş açtıklarını belirterek, şunları söyledi:
  • "Pazartesi sabah işe geldiğimizde arkadaşlarımız yanıma gelerek firmanın çatısında bir mermi girdiğini söyledi. Burası firmamızın danışma kısmı. Burada yaklaşık 40 kişi çalışıyor. Merminin düştüğü yerin bir metre ilerisinde de güvenlik görevlisi arkadaşımız oluyor. Aynı zamanda 5 metre arkada ev var. Yaklaşık 6 metre ileride de yol var. İnsanların yoğun olduğu bir yer. Biz Kocaeli’de son zamanlarda bu tarz olaylarla çok fazla karşılaşıyoruz. Geçmiş dönemlerde bu sebeple burada üzücü olaylar yaşandı. Bu konu hakkında emniyet birimlerine müracaatlarımızı yaptık. Bunu yapanların bulunmasını ve bu tarz olayların önlenmesini istiyoruz."
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