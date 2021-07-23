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Kocaeli'de yüzmek için girdiği denizde kayboldu: 25 saat sonra cesedi bulundu

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde dün sabah yüzmek için girdiği denizde dalgalara kapılarak kaybolan gencin cesedi 25 saat sonra bulundu. Boğulan gencin cesedinin denizden çıkartıldığını gören yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Haber Merkezi DHA İHA
Kocaelide yüzmek için girdiği denizde kayboldu: 25 saat sonra cesedi bulundu
Bu sabah yeniden başlatılan arama çalışmalarında gencin cansız bedenine ulaşıldı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde serinlemek için girdiği denizde dalgalara kapılan Özcan Demir’in (22) cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, dün sabah saatlerinde Bağırganlı sahilinde meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için denize giren Özcan Demir, bir süre sonra dalgalar arasında gözden kayboldu. Arkadaşlarının kaybolduğunu görenler durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ve Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi’ne bağlı cankurtaranlar denizde arama çalışması başlattı.

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GÜNDEM
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Dün havanın kararmasıyla birlikte ara verilen çalışmalar, sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladı. Çalışmalarla Özcan Demir’in cansız bedeni, denize girdiği yerden yaklaşık bir kilometre açıkta su üstünde bulundu. Kurtarma ekipleri tarafından sahile çıkarılan Özcan Demir’in cansız bedeni morga götürüldü.

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