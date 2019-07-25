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KOCAELİ

Kocaeli'nde boşandığı eşini öldürüp intihar etti

Sürekli tehdit ettiği eski eşini sokak ortasında öldürdü

Kocaeli Derince'de boşandığı eşini sürekli tehdit eden Şehmuz Ersait, işe gitmek için evden çıkan kadını silahla vurarak öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

Haber Merkezi IHA
Boşandığı eşini öldürüp intihar etti
Boşandığı eşini öldürüp intihar etti

Kocaeli’nin Derince ilçesinde boşandığı eşini işe giderken evinin önünde vurarak öldüren şahıs, daha sonra intihar etti.

İŞE GİTMEK İÇİN ÇIKTIĞI EVDEN KURŞUNLARA HEDEF OLDU

Olay, sabah 07.00 sıralarında Kocaeli’nin Derince ilçesi Ozan Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şehmuz Ersait isimli şahıs, sabah saatlerinde boşandığı eski eşi Nuray Anar’ın evinin önüne geldi. Ersait, işe gitmek için evde çıkan Nuray Anar’ı görünce silahına sarılarak 5-6 el ateş etti. Kurşunun isabet ettiği kadının kanlar içinde yerde kaldığını gören Ersait daha sonra silahı kendisine doğrultarak intihar etti.Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Anar ve Ersait’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay sırasında evde olduklarını ve silah sesine dışarı çıktıklarını söyleyen komşuları ise çiftin 1 yıl önce boşandığını ve Ersait’in sürekli evin önüne gelerek Anar’ı tehdit ettiğini söylediler. Olay yerine gelen polis olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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