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KOCAELİ

Kocaeli'nde fabrika yangını

Kocaeli'de fabrikada yangın: Peş peşe patlama sesleri geliyor

Kocaeli'nde bir fabrika çıkan yangında alevlere teslim oldu. Fabrikadaki yangında patlama seslerinin art arda geldiği belirtildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Haber Merkezi IHA
Kocaeli’de fabrika alevlere teslim oldu
Kocaeli’de fabrika alevlere teslim oldu

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir fabrika çıkan yangında alevlere teslim oldu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

ALEVLER TÜM FABRİKAYI SARDI

Yangın, 09.50 sıralarında Çayırova Cumhuriyet Mahallesi Yelken Sokak üzerindeki bir fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tuna Caddesi üzerinde bir fabrikada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm fabrikayı sardı. Fabrikadaki yangında patlama seslerinin art arda geldiği belirtildi.

DHA
Kocaeli'nde fabrika yangını

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Tamamen alevlere teslim olan fabrikada itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

DHA
Kocaeli'nde fabrika yangını
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