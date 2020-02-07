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Aydın haberleri... Koçarlı Kaymakamı Çelik'e FETÖ'den soruşturma

Koçarlı Kaymakamı Çelik'e FETÖ'den soruşturma

Aydın Koçarlı ilçesi kaymakamı Fırat Çelik ile ilgili FETÖ/PDY terör örgütüne iltisak, irtibat anlamına gelebilecek nitelikteki iddialar üzerine soruşturma başlatıldı.

Haber Merkezi İHA
İçişleri Bakanlığı
İçişleri Bakanlığı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Aydın Koçarlı ilçesi kaymakamı Fırat Çelik ile ilgili FETÖ/PDY terör örgütüne iltisak, irtibat anlamına gelebilecek nitelikteki iddialar üzerine; Bakanlığımızca Mülkiye Müfettişleri görevlendirilmiş ve inceleme ve soruşturmaları sonucunda, bahse konu iddialar kapsamında maddi gerçekliğin ortaya çıkarılması için mülkiye müfettişlerince düzenlenen rapor yetkili Cumhuriyet Başsavcılığına tevdi edilmiş, yargı mercilerince gerekli soruşturmanın başlatılması sağlanmıştır. Eş zamanlı olarak adı geçen kaymakam ile ilgili Bakanlığımızca 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 35’inci madde kapsamında yapılması gereken tüm işlemler gecikmeksizin başlatılmıştır" denildi.

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