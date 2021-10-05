Gündem Koku vahşeti ortaya çıkarmıştı Evinin bahçesinde köpek ölüleri bulunan kadın tahliye edildi
ANKARA

Koku vahşeti ortaya çıkarmıştı: Evinin bahçesinde köpek ölüleri bulunan kadın tahliye edildi

Ankara'da evinin bahçesinde 11 köpek ölüsü bulunan ve 7 köpeği de uygunsuz koşullarda tuttuğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan Meral T., konutu terk etmeme adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

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Haber Merkezi DHA
Koku vahşeti ortaya çıkarmıştı: Evinin bahçesinde köpek ölüleri bulunan kadın tahliye edildi
Meral T. konutu terk etmeme adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Çankaya ilçesine bağlı Ön Cebeci Mahallesi'ndeki Samur Sokak'ta oturan mahalle sakinleri, sokaktaki kötü koku nedeniyle 6 Ağustos'ta belediyeye ve polise ihbarda bulundu. Ekiplerin yaptığı araştırma sonucu, kokunun Meral T.'nin oturduğu 3 katlı binanın bahçesinden geldiği tespit edildi. Bunun üzere bina bahçesinde arama yapıldı.

Bahçe duvarının dibinde yapılan kazıda, çöp torbaları içinde gömülmüş 11 köpek ölüsü bulundu. Meral T.'nin evinde yapılan aramada ise 7 yavru köpeğin uygunsuz koşullarda kafeslerin içinde tutulduğu görüldü. Gözaltına alınan Meral T., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Meral T. hakkında '11 evcil hayvanı kasten öldürme' ve 'evcil hayvana zalimce muamelede bulunma' suçlarından dava açıldı.

DHA

13 TANIK DİNLENDİ

Ankara 55'inci Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davaya sanık Meral T., tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken avukatı salonda hazır bulundu. Meral T., üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek, çürümüş köpek cesetlerinin kendisine ait olmadığını söyledi. Toplamda 13 tanığın dinlendiği duruşmada sanık önceki beyanlarını tekrarladı ve tahliyesini talep etti.

Mahkeme, Meral T.'nin konutu terk etmeme adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar vererek, davayı 3 Şubat 2022 tarihine erteledi.

Evinin bahçesinde 11 tane köpeğin ölüsü bulundu: 10 yıl hapsi isteniyor
GÜNDEM
Evinin bahçesinde 11 tane köpeğin ölüsü bulundu: 10 yıl hapsi isteniyor

Ankara'da akılalmaz olay: Mahalledeki koku vahşeti ortaya çıkardı
FOTOĞRAF 10
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Ön Cebeci Mahallesi, Samur Sokak’ta oturanlar, dün öğle saatlerinde polis ve belediye ekiplerine sokakta kötü koku oluştuğu yönünde ihbarda bulundu.
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Ekiplerin yaptığı araştırmada kokunun yoğunlaştığı 3 katlı binanın bahçesinde arama yapıldı. Bahçe duvarının dibinde yapılan kazıda çöp torbaları içinde gömülmüş 10 ölü köpek bulundu.
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Meral T.'nin giriş katta oturduğu evde yapılan aramada da kafeslerin içinde uygunsuz koşullarda tutulan 7 köpek yavrusu bulundu.
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Köpeklere el konuldu. Köpekleri bakımsız bıraktığı ve eziyet ederek öldürdüğü iddia edilen Meral T. ise polis tarafından gözaltına alındı.
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Suçlamaları reddederek ifade vermeyeceğini söyleyen Meral T., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.
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Bahçesinde 10 ölü köpek bulunan kadın adliyede
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Bahçesinde 10 ölü köpek bulunan kadın adliyede
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Bahçesinde 10 ölü köpek bulunan kadın adliyede
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Bahçesinde 10 ölü köpek bulunan kadın adliyede
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Bahçesinde 10 ölü köpek bulunan kadın adliyede
Ankara'da akılalmaz olay: Mahalledeki koku vahşeti ortaya çıkardı
Ankara'nın Çankaya ilçesinde bahçesinde 10 ölü köpek bulunan, evinde de bakımsız haldeki 7 köpeğe el konularak gözaltına alınan Meral T. (55) adliyeye sevk edildi.


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