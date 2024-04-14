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Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan üçüncü dünya savaşı uyarısı

Kolombiya lideri Gustavo Petro, İran'ın İsrail'e insansız hava araçlarıyla saldırı başlatması sonrası üçüncü dünya savaşı uyarısında bulundu.

10:48 - 14/04/2024 Pazar
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Gustavo Petro
Gustavo Petro

İran'ın İsrail'e insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı başlatması Orta doğu'da gerilimin daha da tırmanmasına neden oldu. Tüm dünya bölgeden gelen haberlere kilitlenirken, "3. Dünya Savaşı" uyarısı geldi.


"3. Dünya Savaşı'nın eşiğindeyiz"


Sosyal medya hesabı X'ten açıklamada bulunan Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, "Tahmin ediliyordu, şu anda insanlık hızlı şekilde iklimi karbondan arındırma hedefine doğru gitmesi gerekirken, 3. Dünya Savaşı'nın eşiğindeyiz. ABD'nin pratik olarak soykırıma destek vermesi dünyayı ateşledi." ifadelerini kullandı.


Petro, Birleşmiş Milletlerin (BM) acilen toplanması ve derhal barışı sağlaması gerektiğini vurgulayarak, "Herkes savaşların nasıl başladığını biliyor fakat kimse nasıl biteceğini bilmiyor. Keşke İsrail halkı, ataları gibi idarecilerinin çılgınlığını durdurabilecek kadar yüce olsaydı." değerlendirmesinde bulundu.


İran-İsrail gerilimi


İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.


İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti.


İran dün İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı.


İran, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.




#İsrail
#İran
#Kolombiya
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