Konteyner kentte Aşure Günü

Aşuresini konteyner komşularına ikram edenlerden biri olan Hamiyet Ortataş, aşureyi çok seven ve depremde hayatını kaybeden yeğeninin ruhu için dağıttığını söyledi. Ortataş, “Yeğenim aşure yap diye sürekli bana gelirdi. Gün boyunca hiç aklımdan çıkmadı. Onun için yaptığım aşure gibi buradaki komşularıma da yapıp dağıttım. Birlikte afiyetle yedik. Aşureyi bolluk ve komşuluk ilişkilerimizi geliştirmek için her sene yapardım. Bu sene de burada yapıp yeni komşularıma ikram etmek nasipmiş. Bu sokakta bulunan herkese her kapıya ikram ettim” dedi.