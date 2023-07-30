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Konteyner kentte Aşure Günü

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesindeki konteyner kenti aşure telaşında. Aşure hazırlayan depremzedeler, komşularına da ikram etti. Konteyner kentte Aşure Günü’nü karşılayan belirten Hamiyet Ortataş, “Aşuremi depremde hayatını kaybeden yeğenim için kaynattım. Yeğenim aşure yap diye sürekli bana gelirdi. Gün boyunca aklımdan çıkmadı” dedi.

Ali Kürşat Büyükada ve
04:00 . 30/07/2023 Pazar
Yeni Şafak
Aşure hazırlayan depremzedeler, komşularına da ikram etti.

Aşure hazırlayan depremzedeler, komşularına da ikram etti.

6 Şubat depremlerinin ardından ilk Aşure Günü’nü geçiren depremzedeler bu yıl aşurelerini bereketin ve mutluluğun konteyner kente gelmesi için kaynattı. Kahramanmaraş Dulkadiroğulları ilçesindeki konteyner kentte vatandaşlar aldıkları aşurelik ile mutfaklarında aşure kaynatarak komşularına ikram etti.

YEĞENİMİN RUHU İÇİN KAYNATTIM

Aşuresini konteyner komşularına ikram edenlerden biri olan Hamiyet Ortataş, aşureyi çok seven ve depremde hayatını kaybeden yeğeninin ruhu için dağıttığını söyledi. Ortataş, “Yeğenim aşure yap diye sürekli bana gelirdi. Gün boyunca hiç aklımdan çıkmadı. Onun için yaptığım aşure gibi buradaki komşularıma da yapıp dağıttım. Birlikte afiyetle yedik. Aşureyi bolluk ve komşuluk ilişkilerimizi geliştirmek için her sene yapardım. Bu sene de burada yapıp yeni komşularıma ikram etmek nasipmiş. Bu sokakta bulunan herkese her kapıya ikram ettim” dedi.

KONTEYNERLERDE ESKİ KOMŞULUKLARI BULDUK

Yaklaşık 4 aydır Dulkadiroğlu ilçesindeki konteyner kentte olan Ortataş, “Bu senede burada aşure pişirmek nasipmiş. Binada otururken bu kadar dağıtamıyorduk, çünkü kimse birbirini tanımıyordu. Konteyner kentte insanlar birbirini merak ediyor. Komşunun ekmeği var mı diye gözetiyor. Eski gecekondu komşulukları burada olmaya başladı. Böyle günlerde birbirimize daha çok bağlanıyoruz” diye konuştu.Eşine aşurelik malzeme aldıran Cemile Gündoğan da aşureyi yoldan geçen herkese ikram etti.



#Deprem Bölgesi
#konteyner kent
#Aşure
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