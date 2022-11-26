Kontrolden çıkan TIR devrildi: Tonlarca mandalina yola saçıldı

Kaza, saat 01.00 sıralarında İstanbul-Bursa-İzmir otobanı kuzey gişelerinde meydana geldi.
İzmir istikametinden Adapazarı’na seyreden Eray Ş. idaresindeki 34 FOR 677 plakalı TIR, gişelerden geçtiği sırada kontrolden çıktı.
Metrelerce savrulan TIR yola devrildi. Kazada sürücü Eray Ş. yaralanırken tonlarca mandalina yola saçıldı. Kazayı gören diğer sürücüler yaralının yardımına koşarken durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Eray Ş., Bursa Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri ise olası bir başka kaza ihtimaline karşı çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ve mandalinaların yoldan temizlenmesinin ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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Yüksekova ilçesinde haftalardır soğuk havalar etkisini sürdürürken, akşam saatlerinde karla karışık yağmur etkisini gösterdi.
Cilo dağlarının yüksek kesimleri yağan karla beraber 5 santimetreyi bulurken, ilçe merkezinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye başladı. İlçe merkezinde başlayan kar yağışı şehri beyaza bürüdü.
Meteoroloji’den yapılan açıklamaya göre, İç Anadolu’nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz’de, Doğu Anadolu’nun güney ve batı ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğu kesimlerinde kuvvetli yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ’’Akşam akşam saatlerinden itibaren ise Adıyaman, Malatya, Elazığ çevreleri ile zamanla Tunceli, Diyarbakır, Siirt, Batman, Bitlis ve Van’ın güneyinde yerel olarak kuvvetli, Bingöl, Elazığ’ın güneyi, Diyarbakır ve Batman’ın kuzeyi, Mardin, Şırnak ve Hakkari’de çok kuvvetli sağanak bekleniyor. Yağışların 1700 metre üzeri yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olacağı değerlendiriliyor’’ ifadelerini kullandı.
Meteoroloji uyarmıştı: Kısa sürede kar kalınlığı beş santimetreyi buldu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tarafından yapılan uyarılardan sonra Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı şehri beyaza bürüdü.
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Olay, saat 21.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi, Şükraniye Mahallesi’nde meydana geldi.
Emirhan U., Yıldırım Belediyesi Bayrak Meydanı Otoparkında park halinde bulunan, ailesine ait 16 AIG 730 plakalı otomobilde arkadaşları Eren Ç. ve Enes K. ile buluştu.
. Çakmak gazı solumaya başlayan 3 arkadaşın bulunduğu otomobilde bir süre sonra patlama meydana geldi.
Patlamanın etkisiyle otomobilin ön camı yerinden fırlarken, aracın diğer camlarında ve kaportasında hasar oluştu. Ayrıca park halinde bulunan 2 araçta da maddi hasar meydana geldi.
Patlamayı duyarak panikleyen vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.
Olayın ardından elleri ve yüzleri yanan Eren Ç. ile Enes K. olay yerinden kaçarak kendi imkanlarıyla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitti.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
İkinci bir patlama ihtimaline karşı çevrede geniş güvenlik önlemi alan ekipler hafif yaralanan Emirhan U.’yu olay yerindeki tedavisinin ardından gözaltına alarak polis merkezine götürdü.
Patlamanın yaşandığı otomobilde ve olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, 3 çakmak gazı tüpü buldu.
Tedavi altına alınan Eren Ç. ve Enes K.’nin ellerinde ve yüzlerinde yanıklar olduğu belirtildi. Emirhan U.’nun emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Bursa'da korku dolu anlar: Çakmak gazı bomba gibi patladı
Bursa'da otomobilde çakmak gazı soluduğu iddia edilen üç kişi meydana gelen patlamada yaralandı. Vatandaşların korku dolu anlar yaşamasına neden olan patlamada üç araçta hasar meydana geldi.
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Yangın, saat 03.30 sıralarında Yakuplu Mahallesi Liman yolu Caddesi üzerinde bulunan TIR parkında meydana geldi.
İddiaya göre, TIR parkının içinde bulunan ve tahta paletlerin bulunduğu depoda henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüyerek park halindeki TIR’lara sıçradı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, sağlık ekipleri olay yerinde hazır bekledi.
Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmaları sonucunca kontrol altına alınarak söndürüldü. Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı yangında 4 TIR kullanılamaz hale gelirken, 4 TIR’da hasar oluştu.
Yangın çıktığı sırada TIR parkında olan Mustafa Altun, “Aracın içinde oturuyordum. Yangın mahalline 2 araç yakınım. Alev gibi bir şey gördüm, hissettim. İndiğimde yangın çıkmıştı. Ama neden çıktı, nasıl çıktı bilmiyorum. Sadece 3 tane aracı kurtarabildim. Birini bıraktım diğerine koştum. Bir aracı daha kurtarabilseydim, 2 tane daha kurtarma şansım vardı. Ama beceremedim o kadarını. Anahtarını bulamadım. Benim araca da bir kısım sıçradı ama ben kurtardım. Çok şükür. Şu anda 3 tane tamamen yanan var 2 tane de kısmen yanan var. 2 tane de birisi kısmen 3 tanesi de aleve maruz kalmadan kurtardık. 2 arkadaş daha vardı, onlar da yıkamanın hortumu ile müdahaleye uğraşıyorlardı. Konteynerda yangın çıktığı yerde yatan bir arkadaş vardı. Onu da dışarı aldık. Şükür can kaybımız yok” ifadelerini kullandı.
Yangının palet deposunda çıktığını belirten Mustafa Çekici, “Burada palet deposu var. Palet deposunda yangın çıkıyor. Yandaki araçlara sıçrıyor. İşte itfaiye geldi. Söndürmeye çalışıyorlar. Şuan 5 tane var ağır hasarlı var. Diğerlerine daha bakılmadı” diye konuştu.
Ekipler, yangınla ilgili inceleme başlattı.
Beylikdüzü'ndeki yangında dört TIR küle döndü
Beylikdüzü'nde TIR parkının içinde bulunan ve tahta paletlerin bulunduğu depoda başlayan yangın kısa sürede büyüyerek park halindeki TIR'lara sıçradı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu kontrol altına alınan yangında 4 TIR kullanılamaz hale gelirken, 4 TIR'da hasar oluştu.