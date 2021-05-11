Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altayda Ramazan Bayramı mesajı
YEREL GÜNDEM

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'da Ramazan Bayramı mesajı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konyalıların İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı tebrik ederek “Rabbim bu mübarek günler hürmetine Kudüs’ün, Filistin’in özgür olduğu günleri görmeyi bizlere nasip etsin. Dualarımızda Filistinli kardeşlerimizi unutmayalım.” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altayda Ramazan Bayramı mesajı
​Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın Ramazan Bayramı mesajı şöyle: “Gelişiyle gönüllerimize rahmet ve huzur getiren; af ve mağfiret kapılarının aralandığı, on bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif’in ardından Ramazan Bayramı’na kavuştuk. Pandemi nedeniyle her ne kadar geçmiş Ramazanların coşkusunu tam anlamıyla yaşayamasak da mübarek ayın manevi iklimini evlerimize taşıyıp sabır ve tevekkülle ibadetlerimizi yerine getirdik.

  • Konya’mız bu yıl da belediyeleriyle, sivil toplum kuruluşlarıyla, vakıf insanlarıyla sosyal yardımlaşmanın ve dayanışmanın üst seviyede yaşandığı bir Ramazan yaşadı. İhtiyaç sahiplerinin elinden tutan, yetimlerin yüzünü güldüren tüm hemşehrilerimden Allah razı olsun.

"Türkiye Filistin halkının yanında olmaya devam edecek"

Bizler kısıtlı imkanlarla da olsa bayram coşkusunu yaşarken; maalesef başta Kudüs olmak üzere mazlum coğrafyalarda yaşayan kardeşlerimiz zulümlerle ve çeşitli sıkıntılarla mücadele ediyor. İsrail askerlerinin Peygamber Efendimizin miraca yükseldiği, ilk kıblemiz Mescid-i Aksa’da yaptığı alçakça saldırılar tüm insanlığın vicdanını sızlatıyor. Kutsal mekanda ibadet eden insanlara saldıran, masum insanları evlerinden eden İsrail’e lanet olsun. Ülkemiz ve milletimiz hak davasında sonuna kadar Filistin halkının yanında olmaya devam edecektir. Rabbim bu mübarek günler hürmetine Kudüs’ün, Filistin’in özgür olduğu günleri görmeyi bizlere nasip etsin. Dualarımızda Filistinli kardeşlerimizi unutmayalım.

  • Ramazan Bayramı’nın kardeşliğimizi, birlik ve beraberliğimizi perçinlenmesini diliyor; bu mübarek günlerin Kudüs’te ve İslam coğrafyasında zulümlerin bitmesine, dünyanın huzur yurdu haline gelmesine vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum. Hayırlı bayramlar.”
Abone Ol Google News
TÜMOSANdanGineye 50 traktör

TÜMOSAN'dan
Gine'ye 50 traktör

Şirketin traktör satışları geçen yıl yaklaşık yüzde 90 arttı.
Kudüs için Kahire ile temas

Kudüs için Kahire ile temas

Bakan ​Çavuşoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Filistin diplomasisi: Malezya Kralı ve Katar Emiri ile görüştü

Ankara'nın dev millet bahçesi

Ankara'nın dev millet bahçesi

​Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılacak.

​Çok sayıda bina ve yerleşim yeri hasar gördü.
Şehit sayısı <br>25'e yükseldi

Şehit sayısı
25'e yükseldi

​İsrail Gazze'ye savaş uçaklarıyla saldırdı.
ABD'nin iki yüzlülüğü

ABD'nin iki yüzlülüğü

İsrail'in akıttığı kanı görmeyip Filistin'i suçladılar.

Kahramanca mücadele vererek kutsal mabedi korudular.
Mescid-i Aksa'ya selam mesajları

Mescid-i Aksa'ya selam mesajları

Bosna'da başladı İstanbul'da devam ediyor.
BM müdahale etsin

BM müdahale etsin

​Filistin Başbakanı Iştiyye Birleşmiş Milletlere çağrı yaptı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.