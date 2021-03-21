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Konya haberleri: ​Konya lavantasını kendisi damıtacak

Konya lavantasını kendisi damıtacak

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Güneysınır’da lavanta damıtma tesisinin açılışına katıldı. Güneysınır’da lavanta üretimini öne çıkarmaya çalıştıklarını kaydeden Başkan Altay, “Bunun için 1,2 milyon fide dağıtımı gerçekleştirdik” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Başkan Altay, AK Parti Konya İl Başkan Yardımcısı Mehmet Ay, AK Parti İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Sami Önal ve İlçe Kadın Kolları Başkanı Güler Arslan ile birlikte Güneysınır Belediyesi’ni ziyaret etti.
Başkan Altay, AK Parti Konya İl Başkan Yardımcısı Mehmet Ay, AK Parti İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Sami Önal ve İlçe Kadın Kolları Başkanı Güler Arslan ile birlikte Güneysınır Belediyesi’ni ziyaret etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Güneysınır’da çeşitli ziyaretlerde bulunarak esnaflarla ve vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Altay, AK Parti Konya İl Başkan Yardımcısı Mehmet Ay, AK Parti İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Sami Önal ve İlçe Kadın Kolları Başkanı Güler Arslan ile birlikte Güneysınır Belediyesi’ni ziyaret etti. Güneysınır Belediye Başkanı Ahmet Demir ile bir araya gelen Altay, 2021 yılı için planlanan yatırımların istişaresini yaptı.

İLÇEYE 60 MİLYONLUK YATIRIM YAPILDI

Eski un fabrikasını ziyaret ederek burada incelemelerde bulunan Başkan Altay, akabinde ilçede kurulan pazar alanını ziyaret edip esnafla ve vatandaşlarla bir araya geldi. İlçe esnafını da selamlayarak hayırlı işler temennisinde bulunan Başkan Altay, ziyaretlerde vatandaşlara koronavirüse karşı dikkatli olunması için uyarılarda bulundu.

Başkan Altay, daha sonra Büyükşehir Belediyesi ve Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi iş birliğiyle 1,8 milyon liraya maliyetle ilçeye kazandırılan lavantadan yağ çıkarma işleminin yapılacağı damıtma tesisinin açılışını gerçekleştirdi.

Açılışta konuşan Başkan Altay, Güneysınır’a bugüne kadar 60 milyon liranın üzerinde yatırım gerçekleştirdiklerini belirterek, bir taraftan KOSKİ, bir taraftan Büyükşehir Belediyesiyle hizmetlere devam ettiklerini söyledi. Güneysınır’da tarımsal üretimi, özellikle de lavanta üretimini öne çıkarmaya çalıştıklarını kaydeden Başkan Altay, şöyle devam etti: “Bunun için 1,2 milyon fide dağıtımı gerçekleştirdik. Güneysınır belediyemiz ile birlikte lavanta ekimi gerçekleştirdik ve bu lavantanın ekonomisinin, kazancının daha da artması için bir damıtma tesisine ihtiyaç vardı. Özellikle üretilen lavantanın işlenmesi, ekonomiye kazandırılması, ekonomik değerinin artırılması ile ilgili çalışma yürütüyoruz.”

ÖNEMLİ BİR AÇIĞI KAPATACAK

Altyapı yatırımlarının tamamlanması ve sosyal hayatın geliştirilmesi için de gayret ettiklerini dile getiren Başkan Altay, “İnşallah Türkiye’nin en tanınır lavanta merkezlerinden birisi Güneysınır olacaktır. Bizler bu konuda gayret edeceğiz ama üretimden kazanç elde edemezsek bunu sürdürmek mümkün değil. Bunu sürdürebilmek için endüstriyel işlerin de yürütülmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu merkez, bu alandaki önemli bir açığı kapatacaktır. İlçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Güneysınır Belediye Başkanı Ahmet Demir, Başkan Altay’a kendilerine her konuda destek verdikleri için teşekkür ederek, hem belediye olarak hem vatandaşlar tarafından lavanta ekildiğini belirterek, bu konuda öncülük yapmak istediklerini dile getirdi.

Kaymakam Ertuğrul Bayram ise, “Tarım alanında ve sanayileşmede özellikle bir katma değer katacağı için hem ilçemize hem Konya’mıza güzel bir faaliyet olacağını düşünüyorum. Hayırlara vesile olsun” ifadelerini kullandı.

YENİ BİR TURİZM DESTİNASYONU

Güneysınır Belediyesi ile birlikte 150 bin metrekarelik alanda 280 bin lavanta dikimi gerçekleştirdiklerini aktaran Başkan Altay, “Türkiye’de bu kadar bu kadar büyük alanda lavanta dikimi yok. Özellikle fotoğraf için gelenlerin Güneysınırımız’ı ziyaret etmesini bekliyoruz. Ayrıca burası Yerköprü Şelalesi yolu üzerinde bir alan. Hem Mersin istikametine gidenler hem de Yerköprü’deki şelaleyi ziyarete gidenler için yeni bir turizm destinasyonu oluşuyor” dedi.

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