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Gündem Konyada kamyonet, sulama kanalına devrildi 2 Afgan öldü
KONYA

Konya haberleri: Konya'da kamyonet, sulama kanalına devrildi: 2 Afgan öldü

Konya'da kamyonet, sulama kanalına devrildi: 2 Afgan öldü

Konya'nın Çumra ilçesinde, sulama kanalına devrilen kamyonetin sürücüsü Afganistan uyruklu Halit Muri (21) ile yanındaki vatandaşı Mehrap Dün (18) yaşamını yitirdi. Yaşamlarını kaybeden vatandaşlar morga kaldırıldı.

Haber Merkezi DHA
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında,Konya'nın Çumra ilçesine bağlı Türkmenkarahüyük Mahallesi'nde meydana geldi. Karahüyük'ten Sürgüç yönüne arazi yolundan giden Afgan Halit Muri'nin kullandığı 42 ADL 73 plakalı kamyonet, kontrolden çıkıp, sulama kanalına devrildi.

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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yaşamlarını yitirdiler

Sürücü Muri ile yanındaki vatandaşı Mehrap Dün, araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi tarafından araçtan çıkarılan Muri ve Dün'ün, yapılan kontrolde, yaşamını yitirdiği belirlendi.

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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Halit Muri ve Mehrap Dün'ün cansız bedenleri, kaza yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Çumra Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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