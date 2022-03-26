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KONYA

Konya’da alacak verecek kavgası kanlı bitti

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, alacak verecek meselesi sebebiyle çıktığı öne sürülen kavgada 1 kişi tüfekle vurularak hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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Haber Merkezi İHA
Konya’da alacak verecek kavgası kanlı bitti
IHA
Olay yeri.
Konya’da alacak verecek kavgası kanlı bitti
IHA
Olay yeri.
Konya’da alacak verecek kavgası kanlı bitti
IHA
Olay yeri.
Konya’da alacak verecek kavgası kanlı bitti
IHA
Olay yeri.
Konya’da alacak verecek kavgası kanlı bitti
IHA
Olay yeri.
Konya’da alacak verecek kavgası kanlı bitti
IHA
Olay yeri.
Konya’da alacak verecek kavgası kanlı bitti
IHA
Olay yeri.

Olay, sabah erken saatlerde Yeni Mahalle Seyran Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, O.Ö. borcu olduğu iddia edilen ve alacağını istediği belirtilen sütçülük yapan Musa Yaman’ı (41) parasını vereceğini söyleyerek evinin önüne çağırdı. Musa Yaman ile O.Ö. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olayda O.Ö. av tüfeği ile Musa Yaman’a ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Ağır yaralı olarak ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Yaman, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaman’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Konya’ya gönderildi. Olayda bıçakla elinden hafif yaralandığı öğrenilen cinayet zanlısı O.Ö. ise hastanedeki tedavisinin ardından polis tarafından gözaltına alındı. Cinayete kurban giden Yaman’ın, dairesini satarak parasını zanlı O.Ö’ye borç olarak verdiği ancak zanlıdan alamadığı iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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