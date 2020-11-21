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Gündem Konyadaki levyeli saldırgan savunması pes dedirtti Selektör yapınca sinirlendim
KONYA

Konya'daki levyeli saldırgan savunması 'pes' dedirtti: Selektör yapınca sinirlendim

Konya'da selektör yaparak yol isteyen O.K.'nın aracında levye ile hasar oluşturan 29 yaşındaki Arif Nafiz Temiz, 'mala zarar vermek' ve 'kara ulaşım aracını alıkoyma' suçundan mahkemece tutuklandı. Temiz, ifadesinde "Selektör yapınca sinirlendim. Aracı durdurup aşağı indim. Gerisini de hatırlamıyorum" dediği öğrenildi.

Haber Merkezi DHA
O.K.'nın saldırı anı araç kameralarına yansıdı.
O.K.'nın saldırı anı araç kameralarına yansıdı.

Olay, dün saat 09.00 sıralarında, merkez Selçuklu ilçesi Ankara Caddesi'nde meydana geldi. O.K., otomobiliyle sol şeritte ilerlediği sırada selektör yaparak, önündeki 42 P 4242 plakalı aracın sürücüsünden yol istedi. İddiaya göre, öndeki otomobilin sürücüsü Arif Nafiz Temiz, camdan elini uzatıp, çeşitli hareketler yaptıktan sonra, otomobilini yol ortasında durdurdu. İddiaya göre yol isteyen O.K.'nin yanına gelerek, önce küfretti, ardından da aracından aldığı levyeyle O.K.'nin otomobilinde hasar oluşturdu.

Ceza kesildi, ehliyetine el konuldu

O.K. ise "İleride polis var" diyerek, hızla olay yerinden uzaklaştı. Saldırıya uğrayan O.K., daha sonra araç kamerasının kaydettiği görüntülerle polis merkezine giderek, sürücü hakkında şikayette bulundu. Polis tarafından gözaltına alınan Arif Nafiz Temiz, 'mala zarar vermek' ve 'kara ulaşım aracını alıkoyma' suçundan sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Temiz hakkında ayrıca 'tehlikeli şerit değiştirmek' ve 'trafik güvenliği ile ilgili kurallara uymamak' suçundan da 420 lira idari para cezası uygulanıp, ehliyetine el konulduğu belirtildi.

Otomobile levyeyle saldırı güvenlik kamerasına takıldı
OYNAT 00:14
Otomobile levyeyle saldırı güvenlik kamerasına takıldı
Denizli'de bir şahsın park halindeki bir araca elindeki demir levye ile saldırıp otomobilin camını kırması anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

  • Arif Nafiz Temiz, ifadesinde "Benim psikolojik rahatsızlığım var. Daha önce tedavi gördüm ama raporum yok. Olay günü de selektör yaptı, sağa geçip yol veremedim. Yine selektör yapınca sinirlendim. Aracı durdurup aşağı indim, gerisini hatırlamıyorum" dediği öğrenildi.

Esenyurt'ta pazarcıların levyeli sandalyeli yer kavgası
OYNAT 00:59
Esenyurt'ta pazarcıların levyeli sandalyeli yer kavgası
İstanbul Esenyurt'ta kurulan pazar yerinde yer tartışması yapan esnaf arasında kavga çıktı. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen kavgada bir kişi levye ile kafasından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı esnaf ambulans ile hastaneye kaldırılırken kavgaya karışanlardan 1 kişi gözaltına alındı.


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