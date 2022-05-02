Köpeğin saldırdığı 7 yaşındaki Ercan yaralandı

İnegöl'de, Orhaniye Mahallesi'nde topladıkları malzemeleri satmak için hurdacıya getiren ailenin yanında bulunan çocukları Ercan D.'ye, bahçede bulunan köpek saldırdı. Ailesinin köpeğin saldırısından güçlükle kurtardıkları çocuğa ilk müdahale, haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Daha sonra hastaneye kaldırılan Ercan D., tedaviye alındı. Vücudunun birçok yerinde yara izi olan çocuğun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI Yaralanan çocuğun ailesi hurdacıdan şikayetçi oldu, soruşturma başlatıldı.
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Doshisha Üniversitesi Hristiyan İlahiyatı bölümünde lisans eğitimini tamamlayan Kawanishi, <br>Müslüman olduktan sonra Almanya'da kelam alanında doktora çalışması yaptığını belirterek, “Hristiyanlık okurken İslamiyet, Yahudilik gibi farklı dinlerde asgari bilgiler de vermek için fakültede dersler veriliyordu. Ben de bu derslere katıldım. Benim bildiğim İslam'dan bambaşka şeyleri burada öğrendim.” dedi.
Müslüman olma hikayesini \"ilginç\" olarak değerlendiren Kawanishi, yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı: \"İslam'ı öğrenirken fakültedeki dersler bir yere kadar yardımcı oldu. Hristiyanlık da ruhuma hitap etmiyordu. Tabiri caizse tarifsiz bir duygu içerisindeydim. Bir gün uyandım ve Müslüman olmaya karar verdim. O gün hiç tereddütsüz kimseye de danışmadan camiye gittim Müslüman oldum. Gerçek anlamda Allah'ın dilemediği hiçbir şey gerçekleşmez. 'Müslümanlık bana nasip oldu' diyebilirim.\"
Ali Hiroaki Kawanishi, Müslüman olmasının ardından, 2015’te İbn Haldun Üniversitesi'nde Medeniyet Araştırmaları programında yüksek lisans eğitimine başladığını ve İstanbul Araştırma ve Eğitim Vakfı’nda (İSAR) İslami ilimlerle ilgili eğitim gördüğünü söyledi.<br><br>
Doktora eğitimini Almanya Tübingen Üniversitesi’nde kelam alanında sürdüren Kawanishi, Müslüman olduktan sonra alışkanlıklarının çok değişmediğini ancak daha sağlıklı yaşadığını kaydetti.<br><br>
Kawanishi, kelam ilminin insanlara hitap eden çok güçlü bir silah olduğunu vurguladı. Japonya'da İslam ilahiyatı çalışmak istediğini dile getiren Kawanishi, sözlerini şöyle sürdürdü:
\"Bu açıdan kelam ilmine hakim olma gerekliliğini duydum. İllaki akademisyen olacağım diye bu yolda değilim. Bir Japon olarak Japonya’da ve Avrupa’da İslam ilahiyatı alanında çalışan birisini duymadım. Bu durum benim için çok özel. Bunun tadını çıkarıyorum.
Bendeki bakış açısı bana zenginlik katıyor. Allah bana ne sunsa ben razıyım. İleride Japonya'da İslam'ın tanıtımına katkıda bulunup bir kişiyi bile mutlu etsem, ben bundan çok mutlu olurum. Yarın ola hayrola diyerek yaşıyorum.\"
Müslüman olmaya karar veren Japon Ali adını aldı: Allah ne sunarsa razıyım
Japonya'da aldığı din eğitimi sırasında İslamiyet ile tanışan Japon akademisyen Ali Hiroaki Kawanishi, İslam'ın tanıtımına katkıda bulunmak istiyor. Bir gün uyandığını ve Müslüman olmaya karar verdiğini Kawanishi belirten, "O gün hiç tereddütsüz kimseye de danışmadan camiye gittim Müslüman oldum. Allah bana ne sunsa ben razıyım. İleride Japonya'da İslam'ın tanıtımına katkıda bulunup bir kişiyi bile mutlu etsem, ben bundan çok mutlu olurum"
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Güneydoğu'nun öncü şehirlerinden Gaziantep'teki 6 organize sanayi bölgesiyle şehir merkezi arasında sabah ve akşam saatlerinde işçi transferine bağlı olarak kara yollarında yaşanan trafik yoğunluğunun, demir yolu hattıyla çözülmesi amaçlanıyor.<br><br>
Bu kapsamda 2017'de Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) desteğiyle başlatılan 25 kilometre uzunluğa, 16 istasyona sahip ve 6 OSB ile küçük sanayi bölgelerini birbirine bağlayacak \"GAZİRAY Banliyö Projesi\"ndeki işlemlerin önemli bölümü tamamlandı.
Yaklaşık 5 yıl yoğun mesai harcanan ve son aşamaya gelen projenin sinyalizasyon ve elektrifikasyon işleri bitti, 2 aya kadar test sürüşlerine başlanması hedefliyor.
Sakarya'daki Türkiye Raylı Sistem Araçları AŞ'de (TÜRASAŞ) üretimi devam eden yerli ve milli 8 elektrikli tren setinin rengi ve modeli ise anketle belirlendi.
Kentin \"rüya projesi\" olarak anılan ve yapımında sona gelinen proje sayesinde kentteki binlerce insanın konforlu ve hızlı taşınması öngörülüyor.<br><br>
Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, projede sona gelindiğini, bunun için çok heyecanlı olduğunu anlattı.<br><br>
Başpınar-Taşlıca arasına 9 Mayıs'tan itibaren ilk test enerjisinin verileceğini belirten Şahin, şunları kaydetti:<br><br>\"Son 6 ayımız. Sinyalizasyon tamamlandı. Bir taraftan Sakarya'da yerli ve milli tramvayımızı, trenimizi yapıyoruz bir taraftan da bütün hattı tamamladık.
25 kilometrelik hattın 5 kilometresi yer altından geçiyor. Çünkü şehrin en kalabalık alanları, otel ve hastaneler bölgesinde şehri ikiye bölmemek için yer altına giriyoruz. <br><br>
Günde 100 bin kişi taşınacak ve yeşil ulaşım olacak. Hem akıllı ulaşım hem de yeşil ulaşım. İnşallah 6 ay sonra küçük sanayi-organize hattında konforlu, sağlıklı, ucuz ve havayı, insanı koruyacak bir taşıma sistemini hayata geçirmiş olacağız. Haziran ayı içinde test sürüşlerimiz başlayacak.\"<br><br>
Gaziantep ulaşım sorununu 6 aya kadar 'GAZİRAY' ile çözecek
Gaziantep'te kent içi ulaşımdaki sorunu çözecek, yerli ve milli tramvayların kullanılacağı GAZİRAY Banliyö Projesi'nde sona yaklaşıldı.
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Koronavirüs önlemlerinin büyük oranda kalkmasının ardından birçok şehirde vatandaşlar camilere akın etti.
Bursa’da bayram namazı için tarihi camiler doldu taştı.<br>
İki yıl sonra normal bayram: Camiler doldu taştı
Ramazan Bayramı'nda yurdun dört bir yanında camiler doldu taştı.