Köpeğin saldırdığı 7 yaşındaki Ercan yaralandı

Müslüman olma hikayesini \"ilginç\" olarak değerlendiren Kawanishi, yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı: \"İslam'ı öğrenirken fakültedeki dersler bir yere kadar yardımcı oldu. Hristiyanlık da ruhuma hitap etmiyordu. Tabiri caizse tarifsiz bir duygu içerisindeydim. Bir gün uyandım ve Müslüman olmaya karar verdim. O gün hiç tereddütsüz kimseye de danışmadan camiye gittim Müslüman oldum. Gerçek anlamda Allah'ın dilemediği hiçbir şey gerçekleşmez. 'Müslümanlık bana nasip oldu' diyebilirim.\"