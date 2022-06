Korku filmi gibi: Kayıp 2 genç üzeri toprak ve kaya parçalarıyla doldurulmuş su kuyusunda aranıyor

Alanya’nın Konaklı Mahallesi’nden yaylaya kar almaya gelen Emrah Çetin, havaların ısınmasıyla Torosların zirvesine kar kesmeye geldiklerini söyledi. Yaylaya her yıl kar almaya geldiklerini anlatan Çetin, “Gündoğmuş ilçesi sınırlarında bulunan Çakallar Yaylasına çıktık. Kar götürüyoruz. Buraya her yıl geliyoruz. Eskiden her hafta gelirdik. Şimdi ayda bir geliyoruz. Yayla yolları yeni açıldı. Yollar açılalı on gün oldu. Burada kar daha bir ay erimez. Bazı yerlerde kar hiç kar eksilmez. Burada yaz kış kar oluyor\" dedi.