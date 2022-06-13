Korku filmi gibi: Kayıp 2 genç üzeri toprak ve kaya parçalarıyla doldurulmuş su kuyusunda aranıyor

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, ailelerinin kayıp ihbarında bulunduğu İsmail Yalçın (19) ve Hasan Akköse (17), Serinhisar ilçesindeki üzeri toprak ve kaya parçalarıyla kapatılmış su kuyusunda aranıyor. Olayla ilgili en son birlikte görüldükleri Mustafa A.'nın (37) da aralarında olduğu 9 şüpheli gözaltına alındı.

EŞYALARI TERK EDİLMİŞ HALDE BULUNDU



Acıpayam ilçesinde yaşayan İsmail Yalçın ve Hasan Akköse'nin 9 Haziran'da evlerine dönmemeleri üzerine aileleri kayıp ihbarında bulundu. Cinayet Bürosu ekipleri, Yalçın ve Akköse'nin en çok gittiği Serinhisar ilçesinin Aydoğdu Yaylası'nda arama çalışması yaptı. Ekipler, 2 gence ait cep telefonlarını ormanda parçalanmış, evden ayrılırken bindikleri otomobili de terk edilmiş halde buldu. Yalçın ile Akköse'nin bulunması için bölgeye Denizli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Aramalarda cep telefonlarının bulunduğu bölge yakınında kan izlerine de rastlanıldı.

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Bu alanda inceleme yapan ekipler, şüphe üzerine ikilinin en son birlikte görüldüğü belirlenen Mustafa A.'yı gözaltına aldı.

SU KUYUSUNUN ÜZERİ TOPRAK VE KAYA PARÇALARIYLA DOLDURULMUŞ



Mustafa A.'nın emniyetteki ilk ifadesinde, 2 gençle tartıştığını, tüfekle ateş açtığını, daha sonra da Yalçın ve Akköse'nin kaçtığını söylediği öğrenildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mustafa A.'yla birlikte olaya karıştığı ileri sürülen 8 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Şüphelilerden birinin, Yalçın ve Akköse'nin Serinhisar içesi Develikuyusu mevkinde olabileceğini söylemesiyle ekipler çalışmalarını burada yoğunlaştırdı. Dün gece bölgede ovadaki bir su kuyusunun üzerinin kısa bir süre önce toprak ve kaya parçalarıyla doldurulduğu belirlendi. Şüpheyle 25 metre derinliğindeki su kuyusunun boşaltılmasına karar verilip, itfaiyeden yardım istendi. Ancak havanın yağmurlu olması nedeniyle sabah olması beklendi. Günün ilk ışıklarıyla itfaiye ekipleri kuyunun boşaltılması için çalışmalara başladı.

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GÖZYAŞLARIYLA İZLEDİLER



Durumu haber alan Yalçın ve Akköse'nin yakınları da kuyunun bulunduğu bölgeye gelerek gözyaşlarıyla çalışmaları takip etti.



Öte yandan şüphelilerden Mustafa A.'nın kayıp gençlerden Hasan Akköse'nin uzaktan akrabası olduğu ve 10 yıl önce işlediği cinayet nedeniyle girdiği cezaevinden bir süre önce çıktığı öğrenildi.

FOTOĞRAF 8 Ankara'da cumartesi günü sağanak sonrası Altındağ ilçesindeki Tatlar Deresi'nin taşması sonucu aracıyla sele kapılan İlkay Yiğit (27) ile dün Akyurt ilçesinde sel sularından kaçmaya çalışırken kalp krizi geçiren Mustafa Demirel (67) ve selde elektrik akımına kapılan Muhammed Şahin (21) hayatını kaybetti. Altındağ'da arıcılık yapan Ramazan Gök de Tatlar Deresi'nin taşmasıyla sel sularına kapılarak kayboldu. Cumartesi günü başlatılan arama çalışmaları, 3'üncü günde de devam etti. AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), itfaiye ve sivil toplum kuruşlarının desteğiyle gerçekleştirilen arama- kurtarma çalışmaları, dere yatağı boyunca 15 kilometrekarelik bölgede ve Çubuk Barajı rekreasyon alanında sürdü. Arama çalışmalarında özel eğitimli köpekler de kullanıldı. Aramalardan henüz sonuç alınamadı.<br> AFAD BAŞKANI SEZER: 3 GRUP HALİNDE ÇALIŞMA YAPILIYOR<br><br>Bölgede inceleme yaparak basın mensuplarına açıklamada bulunan AFAD Başkanı Yunus Sezer, \"Tatlar Deresi'nin taşması sonucu burada genç bir kardeşimiz hayatını kaybetti. Bir vatandaşımızın da suya kapıldığı yönünde ihbar var. Yaklaşık 2 gündür yoğun bir arama faaliyeti devam ediyor. Burada AFAD koordinesinde 350 kişilik bir ekip görev yapıyor. İnşallah aramalarımız tez zamanda sonuçlanır. Bölgede 3 grup halinde çalışma yapılıyor. Şu an arama yapılan yer son nokta. Eğer yukarıdaki alanlarda rastlanamazsa son nokta burası, Çubuk Barajı. Burada olma ihtimali çok yüksek ama arkadaşlarımız bütün noktalarda arama çalışmalarını hassasiyetle, titizlikle devam ettiriyorlar. Vatandaşımızın sağ olarak kurtulmasını ümit ediyoruz. Vatandaşımız bulunana kadar çalışmalarımız devam edecek\" diye konuştu. Yurt genelinde yoğun yağışların etkili olduğunu, çoğu kentte sel ve su baskınlarının meydana geldiğini kaydeden Sezer, \"Bu yoğun yağışlar bugünden sonra da devam edecek. Vatandaşlarımızın meteorolojik uyarıları takip etmesi ve risk oluşturacak alanlardan özellikle dere yataklarından uzak durmalarını önemle rica ediyoruz\" dedi. Ankara'da selde kaybolan arıcıyı 350 kişilik ekip arıyor Ankara'nın Altındağ ilçesinde, sağanak sonrası meydana gelen selde kaybolan arıcı Ramazan Gök'ü (66) arama çalışmaları sürdürülüyor. AFAD Başkanı Yunus Sezer, "350 kişilik bir ekip görev yapıyor. İnşallah aramalarımız tez zamanda sonuçlanır. Bölgede 3 grup halinde çalışma yapılıyor" dedi. BiP'te paylaş

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