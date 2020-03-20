Koronavirüse karşı Gazi Caddesi ve Atatürk Meydanı yıkandı

Temizlik İşleri ekipleri, dünya üzerinde bir tehdit olan korona virüse karşı başlattığı temizlik ve dezenfekte çalışmaları kapsamında şehrin en hareketli caddesi olan ve insanların yoğun olarak kullandığı Gazi Caddesi ile Atatürk Meydanını deterjanlı suyla yıkayıp ilaçladılar.

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu ise insanların yoğun olarak bulunduğu alanlarda rutin yapılan kent temizliğine korona virüs dolayısıyla daha fazla önem verdiklerini söyledi.

Koronavirüsün hayatı olumsuz etkilediğini ifade eden Şenlikoğlu, vatandaşların bu durumdan etkilenmemesi için belirlenen yol haritasına riayet ettiklerini belirterek : “Dünya üzerinde birçok ülke ve millet büyük bir salgınla mücadele ediyor. Koronavirüse karşı tedbirler için ilk günden itibaren ekip arkadaşlarımızla birlikte çok yoğun bir şekilde çaba sarf ediyoruz. Bu anlamda caddelerimizin yıkanmasından toplu kullanım alanlarının olduğu tüm yerleri dezenfekte edilmesine kadar bütün önlemlerimizi alıyoruz. İnşallah bu süreci de sorunsuz bir şekilde atlatacağız.

Ancak yetkililerimizin de belirttiği gibi özelikle yaşlı vatandaşlarımızın mümkün olduğu kadar bu dönem içerisinde dışarı çıkmayıp evlerinde kalmalarını ve herkesin hijyen kurallarına harfiyen uymalarını istiyoruz.” dedi.