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ZONGULDAK

Koronavirüse yakalandığını duyurduktan 10 saat sonra hayatını kaybetti

Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde esnaflık yapan 61 yaşındaki Ramazan Girgin, sosyal medya hesabından korona virüse yakalandığını duyurduktan sonra hayatını kaybetti.

Haber Merkezi İHA
Koronavirüse yakalandığını duyurduktan 10 saat sonra hayatını kaybetti
Koronavirüse yakalandığını duyurduktan 10 saat sonra hayatını kaybetti.

Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde esnaflık yapan 61 yaşındaki Ramazan Girgin, sosyal medya hesabından korona virüse yakalandığını duyurduktan sonra hayatını kaybetti. Korona virüs testi pozitif çıkınca evinde karantinaya alınan ve tedavisine başlanan Girgin, dün akşam sosyal medya hesabından da korona virüse yakalandığını duyurdu.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Ramazan Girgin, "Arkadaşlar maalesef benim de sonuç bugün pozitif çıktı. Allah tüm hastalara acil şifalar versin inşallah" mesajını paylaştıktan sonra 10 saat sonra hayatını kaybetti.


Ramazan Girgin’in cenazesi, korona virüs tedbirleri kapsamında, bugün kılınan namazın ardından Kızılcakese köyü mezarlığında toprağa verildi.

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