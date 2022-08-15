Gündem Kötü koku endişeye neden oldu Kanalizasyon hattının tıkalı olduğu ortaya çıktı
KOCAELİ

Kötü koku endişeye neden oldu: Kanalizasyon hattının tıkalı olduğu ortaya çıktı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, bir sokakta evlerin tuvaletlerinden ve rögarlardan kötü koku geldiği yönündeki şikayetler üzerine inceleme yapan AFAD ekipleri, kanalizasyon hattının tıkalı olduğunu tespit etti. İSU ekiplerince hat açıldı.

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Haber Merkezi DHA
Kötü koku endişeye neden oldu: Kanalizasyon hattının tıkalı olduğu ortaya çıktı
Bölgeye gelen ekipler, inceleme yaptı.

İzmit Tüysüzler Mahallesi Elem Sokak üzerindeki evlerin tuvaletlerinden ve rögarlardan kötü koku gelmesi üzerine, bölge halkı 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Kanalizasyon hattına kimyasal madde döküldüğü şüphesi üzerine bölgeye polis, AFAD, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ve Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, inceleme yaptı.

AFAD ekibi tarafından yapılan ölçümlerde, sokak üzerindeki kanalizasyon hattının tıkalı olduğu belirlendi. İSU ekiplerince hattın açılması sağlandı.

'Kötü koku' alarmı: Bir sokak ayağa kalktı, kanalizasyon hattının tıkalı olduğu ortaya çıktı
FOTOĞRAF 12
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İzmit Tüysüzler Mahallesi Elem Sokak üzerindeki evlerin tuvaletlerinden ve rögarlardan kötü koku gelmesi üzerine, bölge halkı 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.
Title
Kanalizasyon hattına kimyasal madde döküldüğü şüphesi üzerine bölgeye polis, AFAD, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ve Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) ekipleri sevk edildi.
Title
Bölgeye gelen ekipler, inceleme yaptı. AFAD ekibi tarafından yapılan ölçümlerde, sokak üzerindeki kanalizasyon hattının tıkalı olduğu belirlendi.
Title
İSU ekiplerince hattın açılması sağlandı.
Title
Kötü koku endişe yarattı, kanalizasyon hattının tıkalı olduğu ortaya çıktı
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Title
'Kötü koku' alarmı: Bir sokak ayağa kalktı, kanalizasyon hattının tıkalı olduğu ortaya çıktı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, bir sokakta evlerin tuvaletlerinden ve rögarlardan kötü koku geldiği yönündeki şikayetler üzerine inceleme yapan AFAD ekipleri, kanalizasyon hattının tıkalı olduğunu tespit etti. İSU ekiplerince hat açıldı.


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