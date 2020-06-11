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Gündem Köy çocukları teknolojiyle buluşuyor 81 ilde yürütülen Köy Okulları Yardım Projesi miniklere umut oluyor
EĞİTİM AĞRI

Köy çocukları teknolojiyle buluşuyor: 81 ilde yürütülen “Köy Okulları Yardım Projesi” miniklere umut oluyor

Ağrı’da öğretmenler ile hayırseverler arasında köprü görevi görerek yardımların ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaşmasını sağlayan Cafer Canşi, köy çocuklarını tabletle tanıştırıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cafer Canşi, köy çocuklarını tabletle tanıştırdı.
Cafer Canşi, köy çocuklarını tabletle tanıştırdı.

Ağrılı Cafer Canşi, köy çocuklarının ihtiyaçlarını karşılanması için başlattığı ve hayırseverlerin desteğiyle 81 ilde yürütülen “Köy Okulları Yardım Projesi” çalışmalarına devam ediyor. Öğretmenler ile hayırseverler arasında köprü görevi görerek yardımların ihtiyaç sahibi çocuklara ulaşmasını sağlayan Canşi, farklı bir sosyal sorumluluk kampanyasını daha hayata geçirdi.

ÜCRA KÖYLERE GİDİYOR

Canşi, köylerde yaşayan engelli, yetim, ihtiyaç sahibi ve başarılı öğrencilerin uzaktan eğitim ile teknolojiden mahrum kalmamaları için sosyal medyadan tablet kampanyası başlattı. Temin ettiği 34 tableti köy çocuklarına ulaştıran Canşi, daha fazla öğrenciyi teknolojik imkanlarla buluşturmak için beraberindeki gönüllü arkadaşlarıyla haftanın belirli günlerinde köy yollarına koyuluyor. En ücra köylere kadar giden Canşi, bir araya geldiği öğrencilerle sohbet edip dersleri hakkında bilgi edindikten sonra çeşitli kitap ve oyuncakların yanında tablet de hediye ediyor.

DESTEK OLMAYA BEKLİYORUZ

  • Cafer Canşi, projeyi hayata geçirdikleri günden bu yana 100 binden fazla çocuğun eğitimine destek olduklarını söyledi. Bu yıl kış mevsiminde 10 bin öğrenciye bot ve mont yardımında bulunduklarını anlatan Canşi, şöyle devam etti: “Pizza kampanyasında 2 bin 500 köy çocuğumuza pizza tattırdık. Köylerde yaşayan bin 800 öğrencimize pasta ikram edip temsili doğum günlerini kutladık. Şimdi de yeni bir proje başlattık. Evinde telefonu, bilgisayarı ve tableti olmayan çocuklarımıza tablet hediye ediyoruz. Hedefimiz 100 tablet ve şu ana kadar 34 tablet hediye ettik. Herkesi projemize destek olmaya bekliyoruz. Kullanılabilir durumdaki tablet, bilgisayar ve televizyon gönderebilirler. Biz de bunları ihtiyaç sahibi ailelere ve çocuklara hediye edeceğiz.

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