Köy imamından dondurucu soğukta yürekleri ısıtan görüntü: 'Allah rızası için'

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesi Demirbel köyünden İmam Hatip Adem Eser, dondurucu soğukta karayoluna çıkarak elinde termosla yolda kalan şoförlere çay ve bisküvi dağıtıyor.

Adem Eser’in bu davranışını cep telefonu ile görüntüleyen bir tır şoförünün sosyal medya gruplarında paylaşması tıklanma ve beğeni rekorları kırdı.

Videoda Eser, bardakla tır şoförüne çay ikram ederken kendisine “Sen nereden geliyorsun” diyen şoföre, “Ben karşı köyün imamıyım. Millet üşümesin diye çay dağıtıyorum, bisküvi dağıtıyorum. Millet zannediyor parayla, kimse almıyor. Allah rızası için dağıtıyoruz” diye konuştu.