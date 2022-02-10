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AFYONKARAHİSAR

Köy imamından dondurucu soğukta yürekleri ısıtan görüntü: 'Allah rızası için'

Afyonkarahisar’ın Şuhut İlçesi Demirbel köyü İmamı Adem Eser, köyün yakınından geçen karayoluna çıkarak elinde termosla yolda kalan tır şoförlerine çay dağıtması adeta yürekleri ısıttı. Eser "Millet üşümesin diye çay dağıtıyorum, bisküvi dağıtıyorum. Millet zannediyor parayla, kimse almıyor. Allah rızası için dağıtıyoruz" diye konuştu.

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Haber Merkezi İHA
Köy imamından dondurucu soğukta yürekleri ısıtan görüntü: Allah rızası için
Afyonkarahisar'da köy imamı, şoförlere çay dağıttı.

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesi Demirbel köyünden İmam Hatip Adem Eser, dondurucu soğukta karayoluna çıkarak elinde termosla yolda kalan şoförlere çay ve bisküvi dağıtıyor.

Adem Eser’in bu davranışını cep telefonu ile görüntüleyen bir tır şoförünün sosyal medya gruplarında paylaşması tıklanma ve beğeni rekorları kırdı.

Videoda Eser, bardakla tır şoförüne çay ikram ederken kendisine “Sen nereden geliyorsun” diyen şoföre, “Ben karşı köyün imamıyım. Millet üşümesin diye çay dağıtıyorum, bisküvi dağıtıyorum. Millet zannediyor parayla, kimse almıyor. Allah rızası için dağıtıyoruz” diye konuştu.

Köy imamından yürekleri ısıtan davranış: Karda mahsur kalan sürücülere çay ve bisküvi ikram etti
OYNAT 00:28
Köy imamından yürekleri ısıtan davranış: Karda mahsur kalan sürücülere çay ve bisküvi ikram etti
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan sürücülerin yardımına köy imamı yetişti. Tipi nedeniyle zor anlar yaşayan vatandaşlara çay ve bisküvi ikramında bulunan imamın, 'Ben karşı köyün imamıyım. Allah rızası için millet üşümesin diye çay ve bisküvi dağıtıyorum.' sözlerine teşekkürlerini ileterek karşılık veren vatandaş, 'Allah kabul etsin. Allah işini gücünü rast getirsin.' diyerek dua etti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, izleyenler tarafından büyük beğeni topladı.


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