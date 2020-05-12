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Gündem Köylüler korku içinde yaşıyordu Esrarengiz sesin kaynağı baykuş yavruları çıktı
ZONGULDAK

Köylüler korku içinde yaşıyordu: Esrarengiz sesin kaynağı baykuş yavruları çıktı

Zonguldak'ın Alaplı İlçesine bağlı Cambazlı köyünde bir haftadır evde korku yaşatan esrarengiz çığlık sesinin evin havalandırmasına yavrulayan baykuş ve yavrularının olduğu ortaya çıktı.

Haber Merkezi İHA
Günlerdir gelen esrarengiz çığlıkların sesi baykuş yavrularında aitmiş.
Günlerdir gelen esrarengiz çığlıkların sesi baykuş yavrularında aitmiş.

Cambazlı köyünde Sami Yalçın ait evde özellikle geceleri çığlık sesini andıran bir ses duyan evde oturanları tedirgin olmaya başladı. Yalçın ve çocukları sesin nereden geldiğini bulmak için evin içerisini ve çevresini arasalar da bulamadılar. Baba Yalçın, gece uyudukları sırada çığlık sesinin evin içinden geldiğini anlayınca, havalandırma içini açınca ilginç gerçek ile karşılaştı.

  • Havalandırma içinde 6 baykuş kuşu yavrusunun esrarengiz çığlık sesinin kaynağı olduğu anlaşıldı.

"Çocuklarım korkudan uyuyamıyordu"


Ev sahibi Yalçın, bir hafta önce evde uyumaları esnada çeşitli sesler duyduklarını belirterek, "Önce evin içine baktık bir anlam veremedik. Sonradan havalandırmayı açtığımda 6 tane yavruyu fark ettim. Ardından Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünü aradım. Kendileri bu yavruların yeni doğduğunu bir şey yapamayacakları bilgisini bana vererek, Zonguldak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünü aradılar. Bir geri dönüş olmadı. Tuvaleti kullanamıyoruz. Çocuklarım ve eşim çok korkuyor. Gündüzleri anne baykuş olmuyor, geceleri geliyor. Bizde mübarek ramazanda zarar vermemek için bir şey yapamıyoruz. Çocuklarım ve eşim çığlık sesinden çok korkuyorlar. Her gün sabaha kadar bağırdılar korkmamak elde değil" dedi.

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