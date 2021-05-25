Gündem Koyunlarını otlatırken kaybolan adamın gölde cesedi bulundu
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Koyunlarını otlatırken kaybolan adamın gölde cesedi bulundu

Ağrı merkeze bağlı Otlubayır köyünde koyunlarını otlatırken kaybolan Muhammed Doğan’ın (32) gölde cansız bedeni bulundu.

Haber Merkezi DHA
Koyunlarını otlatırken kaybolan adamın gölde cesedi bulundu
Yaklaşık 6 saatlik çalışmayla Doğan'ın gölde cansız bedeni bulundu.

Ağrı'ya 20 kilometre uzaklıktaki Otlubayır köyünde merada koyunlarını otlatan bekar Muhammed Doğan kayboldu. En son saat 10.00 sıralarında merada koyunlarını otlatırken görülen Doğan, yakınları tarafından bulunmayınca jandarmaya bilgi verildi. Çevrede yapılan araştırmada yağmur ve eriyen kar sularının oluşturduğu göl kenarında Muhammed Doğan'a ait olduğu belirlenen şapka, mont gibi kıyafetlerle sigara ve çakmak bulundu. Doğan'ın göle düşmüş olabileceği ihtimali üzerine bölgeye AFAD ve itfaiye ekipleri çağrıldı. Gölde botlarla, çevresinde de köpeklerle arama çalışması başlatıldı. Yaklaşık 6 saatlik çalışmayla Doğan'ın gölde cansız bedeni bulundu.
Kadın erkek göle girerek Doğan'ın cesedinin taşındığı bota ağıtlar yakarak gitmeye çalışan yakınları sinir krizi geçirdi.
Savcılık ve jandarmanın yaptığı inlemenin ardından Doğan'ın cenazesi otopsi için hastaneye kaldırıldı.

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