Gündem KOZA Altından öğrencilere 15 Temmuz şehit ve gazilerimizi hatırlatan anlamlı burs ve yardım
EĞİTİM

KOZA Altın’dan öğrencilere 15 Temmuz şehit ve gazilerimizi hatırlatan anlamlı burs ve yardım

Son yıllarda hem eğitim hem de sosyal alanda ortaya koyduğu destek projeleri ile örnek olan Koza Altın İşletmeleri Kayyım Heyeti, 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı için önemli bir jest yaparak 15 Temmuz şehit ve gazilerimizin sayısını da hatırlatan bir proje ile üniversitede eğitim gören öğrencilere destek olma kararı aldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
​KOZA Altın’dan öğrencilere 15 Temmuz şehit ve gazilerimizi hatırlatan anlamlı burs ve yardım
Koza Altın İşletmeleri Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Mahmut Çelik

Koza Altın İşletmeleri Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Mahmut Çelik burs ve yapılacak yardım için açıklama yaptı.

EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR.

15 Temmuz mücadelemizin zirvesi, şanlı milletin zaferidir. Bu millet demokrasiyi 15 Temmuz'da bütün dünyaya göstermiştir. 15 Temmuz gecesi milli iradeyi hiçe sayanlar bir tek şeyi hesaba katmadı. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyen Çelik, "Hain darbe girişimini unutmak mümkün mü? O gece bu vatan için şehit düşen kahramanlarımızı, gazi olan evlatlarımızı unutmak mümkün mü? 15 Temmuz'da Türkiye Cumhuriyeti'ne kast edenlerin hain planına canını siper ederek karşı koyan şehitlerimizi rahmetle ve dualarla anıyoruz.” şeklinde konuştu.

251 MÜHENDİSE BURS, 2193 ÜNİVERSİTELİYE YARDIM

Çelik verilecek burs ve yapılacak yardım için ise şunları söyledi;

“TMSF Başkanımız Sayın Fatin Rüştü Karakaş’ın her daim dile getirdiği gibi asıl sahibi milletimiz olan bu şirketlerimizin imkânlarını milletimizle paylaşmaktan onur duyuyoruz.

O nedenle 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi şehit düşen 251 kahraman evladımızı temsilen 2022-2023 Eğitim ve Öğretim yılında “Üniversite kazanmış hazırlık veyahut 1. sınıf Mühendislik Bölümlerinde okuyan sayısal alanda ilk 100 bine girmiş 251 evladımıza 9 ay boyunca 1000 TL’lik burs vereceğiz.

Bununla birlikte 15 Temmuz’da gazi olan 2193 kahramanımız adına da üniversite kazanmış, tüm puanlarda 250 bine girmiş 2193 evladımıza da okula başlangıç yardımı olarak 1000 TL destek olacağız.”

Yine görüntülendi

Yine görüntülendi

Kağıthanesi Deresi'ni kirleten İBB aracı görüntülendi.
İHA ve SİHAdan sonra şimdi de BAHA

İHA ve SİHA'dan sonra şimdi de BAHA

​Türkiye atağa geçti: İşte havadaki yeni gücümüz.
Kadromuz belli oldu

Kadromuz belli oldu

​Teknik direktör Stefan Kuntz'dan sürpriz tercihler.

​'Bunlar iş başına gelirse tezkere geçmeyecek'

​Erdoğan: Şanghay teşkilatıyla ilişkilere önem veriyoruz.

Balıkesir markası güçleniyor

Balıkesir markası güçleniyor

​Balıkesir Tanıtım Günleri görkemli bir şekilde gerçekleştiriliyor.

​Türkiye'de bulundu: Yöresel Krallığın Merkezi.

İki buçuk saat sesini duyurmaya çalıştı.

​Covid-19 ABD laboratuvarından sızmış olabilir

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.