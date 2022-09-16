​KOZA Altın’dan öğrencilere 15 Temmuz şehit ve gazilerimizi hatırlatan anlamlı burs ve yardım

Koza Altın İşletmeleri Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Mahmut Çelik burs ve yapılacak yardım için açıklama yaptı.

EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR.

15 Temmuz mücadelemizin zirvesi, şanlı milletin zaferidir. Bu millet demokrasiyi 15 Temmuz'da bütün dünyaya göstermiştir. 15 Temmuz gecesi milli iradeyi hiçe sayanlar bir tek şeyi hesaba katmadı. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyen Çelik, "Hain darbe girişimini unutmak mümkün mü? O gece bu vatan için şehit düşen kahramanlarımızı, gazi olan evlatlarımızı unutmak mümkün mü? 15 Temmuz'da Türkiye Cumhuriyeti'ne kast edenlerin hain planına canını siper ederek karşı koyan şehitlerimizi rahmetle ve dualarla anıyoruz.” şeklinde konuştu.

251 MÜHENDİSE BURS, 2193 ÜNİVERSİTELİYE YARDIM

Çelik verilecek burs ve yapılacak yardım için ise şunları söyledi;

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“TMSF Başkanımız Sayın Fatin Rüştü Karakaş’ın her daim dile getirdiği gibi asıl sahibi milletimiz olan bu şirketlerimizin imkânlarını milletimizle paylaşmaktan onur duyuyoruz.

O nedenle 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi şehit düşen 251 kahraman evladımızı temsilen 2022-2023 Eğitim ve Öğretim yılında “Üniversite kazanmış hazırlık veyahut 1. sınıf Mühendislik Bölümlerinde okuyan sayısal alanda ilk 100 bine girmiş 251 evladımıza 9 ay boyunca 1000 TL’lik burs vereceğiz.

Bununla birlikte 15 Temmuz’da gazi olan 2193 kahramanımız adına da üniversite kazanmış, tüm puanlarda 250 bine girmiş 2193 evladımıza da okula başlangıç yardımı olarak 1000 TL destek olacağız.”

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