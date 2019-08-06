Son dakika... Koza İpek davasında istenen cezalar belli oldu Koza İpek davasında istenen cezalar belli oldu Koza İpek Holding davasında savcı, Cafer Tekin İpek'in 90, Melek İpek'in ise 20 yıl hapse mahkum edilmesini talep etti.

Haber Merkezi 06 Ağustos 2019, 18:05 Son Güncelleme: 06 Ağustos 2019, 18:08 AA