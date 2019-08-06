Gündem Koza İpek davasında istenen cezalar belli oldu
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Son dakika... Koza İpek davasında istenen cezalar belli oldu

Koza İpek davasında istenen cezalar belli oldu

Koza İpek Holding davasında savcı, Cafer Tekin İpek'in 90, Melek İpek'in ise 20 yıl hapse mahkum edilmesini talep etti.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Koza İpek Holding davasında savcı, Cafer Tekin İpek'in 90, Melek İpek'in ise 20 yıl hapse mahkum edilmesini talep etti.

Savcı, kayyum atanan şirketlerdeki sanıklara ait hisselere müsadere yoluyla devlet tarafından el konulmasını talep etti.

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