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İSTANBUL

Küçükçekmece'de akılalmaz olay: Çocuğu iple bağlayıp çatıdaki karı temizletti

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi İnönü Mahallesi'nde 2 katlı bir binada kimliği belirlenemeyen şahıs, çocukla çatıya çıktı. İple bağladığı çocuğa karla kaplı çatıyı temizletti. Öte yandan, Esenyurt’ta da vatandaşlar tehlikeyi göze alarak kar temizliği için çatılara çıkarken, tehlikeli kar temizliği yürekleri ağza getirdi.

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Haber Merkezi İHA
Küçükçekmecede akılalmaz olay: Çocuğu iple bağlayıp çatıdaki karı temizletti
Çocuğu iple bağlayıp çatıdaki karı temizletti.

Olay, sabah saatlerinde Küçükçekmece İnönü Mahallesi’nde 2 katlı bir binada yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen bir şahıs, çocukla çatıya çıktı. Daha sonra çatıdaki karı temizlemesi için çocuğun beline ip bağlayıp kenara doğru gönderdi. Çocuk ise beline bağlı iple çatı üzerindeki karı temizlemeye çalıştı.

İpin kopmaması veya çocuğun kaymaması faciayı önlerken, çocuğun canının tehlikeye atıldığı anlar bir vatandaş tarafından kamera ile kaydedildi.

Esenyurt’ta yine kar temizliği için çatıya çıkan vatandaşlar, önlem almadan biriken karları aşağı atmaya çalıştı. Tehlikeyi göze alarak çatıya çıkan vatandaşlar yürekleri ağza getirdi. Vatandaşın tehlikeli kar temizliği kameralar tarafından kaydedildi.

"Aşağıya düşme tehlikesi yüzde 90, ip her an kopabilirdi, çocuk aşağıya kayabilirdi”

Küçükçekmece’de çocuğun iple bağlanarak temizlik yapma anını kaydeden Eyüp Akhan, “İşe gitmediğim için tatilim vardı, kahvaltıdan sonra sigara içmek için balkona çıktım. Balkona çıkmamla manzara ile karşılaştım. Çatıda yukarıdan çocuğun beline ip bağlamış ve onu aşağıya doğru sarkıtmış, kar temizliği yapıyordu. Olayın tehlikeli olduğunun farkına vardım, o yüzden çektim. Elinde bir faraş vardı, elinde iple çocuğu bağlamış, çocuk da yamaca doğru gelmiş kar temizliği yapıyor. Aşağıya düşme tehlikesi yüzde 90. İp her an kopabilirdi, çocuk aşağıya kayabilirdi” dedi.

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