Küçükçekmece'de bir anne 5 yaşındaki kızını minibüste unuttu

İstanbul'daki olay, dün akşam saatlerinde Küçükçekmece'de yaşandı. İsminin Defne olduğu öğrenilen kız çocuğu minibüste yalnız başına yolculuk yapıyordu. Bu sırada yolculardan Mahmut Elkatmış küçük kızı farketti, diğer yolculara kızın yakınları olup olmadıklarını sordu. Olumsuz yanıt alan yolcu Elkatmış, 5 yaşındaki Defne'yi Küçükçekmece Polis Merkezi'ne teslim etti.

DHA

HAYAT Çocuğunu 5 saat arabada unuttu

"'KORKMASIN' DİYE ARKADAŞ OLDUK"

Minik Defne'yi bulan yolcu Mahmut Elkatmış, yaşanan olayı anlatırken, "

" diye konuştu.

Minibüste bulunan çocuğun karakola gelen annesi tarafından teslim alındığı öğrenildi.