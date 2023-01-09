Küçükçemece’de moto kuryenin ölümüne neden olan sürücü serbest kaldı

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde motosikletli kurye olarak çalışan ve sipariş götüren 27 yaşındaki Sezer Milyon, Tevfikbey Mahallesi 20 Temmuz Caddesi’nde sol şeritte gittiği sırada, yasak yerden dönüş yapan B.B. idaresindeki araçla çarpıştı. 30 Aralık 2022 tarihinde meydana gelen kazada Milyon, ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Araç sürücüsü ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Genç moto kuryenin kalbi daha fazla dayanamadı

Burada ifadesi alınan şüpheli B.B., savcılık kararıyla adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hastanede tedavi gören 27 yaşındaki motosikletli kurye Sezer Milyon, 4 Ocak tarihinde hayatını kaybetti.

Aile, adiye önünde adalet istedi

Hayatını kaybeden Milyon’un ailesi, şüpheli sürücünün tutuklanması için avukatı aracılığıyla tekrar savcılığa başvurdu.

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Adli kontrol şartı devam eden sürücünün serbest kalmasına tepki gösteren Milyon’un ailesi, arkadaşları ve avukatı Küçükçekmece Adliyesi önünde bir basın açıklaması yaptı.

“Faillerin tutuklanarak cezaevine gönderilmesini talep ediyoruz”

Karara tepki gösterdiklerini belirten aile avukatı Iyaz Çimen, “Burada bir vatandaşımızın hayatıyla ilgili bir konuda yargılama yapacağız. Ancak yapacağımız yargılamanın neticesinde faillere verilen cezalar adeta kağıt üzerinde kalmaktadır. Nitekim olayın faili yapılan sulh ceza duruşması neticesinde yalnızca haftada bir gün imza adli kontrol tedbiriyle salıverilmiştir. Ancak mağdur artık aramızda değildir. Bunun karşılığının bu olmadığını bütün toplum olarak kabul ediyoruz. Bu yönde düzenleme yapılmasını talep ediyoruz. Özellikle olayın faillerinin tutuklanarak cezaevine gönderilmesini talep ediyoruz. Bir diğer husus ise günümüzde trafikte, akan trafikte yaya trafiğinde artık motorcuların bir fert olduğunun kabul edilmesini talep ediyoruz.” dedi.