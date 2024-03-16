Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Kemer'de Atık Su Arıtma Tesisi açılışına katıldı: Tesis Antalya'nın turizmine güç katacak

"Bakanlığımızın görev alanındaki tüm sorumlulukları yerine getiriyoruz. Yetmiyor bir de belediyelerin de yapması gerekenleri yapıyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığının asli görevleri arasında, arıtma altyapıları yapmak bulunmuyor. Ancak ülkemizin turizm potansiyelini artırmak ve sürdürülebilir bir turizm sektörü oluşturmak amacıyla turizmi etkileyen altyapı eksikliklerine de el atıyoruz. Kemer'de olduğu gibi, Antalya Büyükşehir Belediyesinin yapmakla yükümlü olduğu yatırımları yap-işlet-devret protokolleri ile devir alıyoruz. Alıyoruz, çünkü almaz isek, mavi bayraklarımızı kaybederiz. Mavi bayraklarımızı kaybedersek turizmi, turizmi kaybedersek Antalya'yı kaybederiz. Maalesef bunu yaptığımızda da muhalefet bizi takdir edeceğine, aksine birtakım ithamlarla karşı karşıya kalıyoruz. Kendi başkanlarına dönüp, 'Neden sen bunu yapmadın' diye sormak yerine 'Neden Antalya'ya yatırım yaptınız?' diye bizlere soruyorlar."