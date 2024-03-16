Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Kemer'de Atık Su Arıtma Tesisi açılışına katıldı: Tesis Antalya'nın turizmine güç katacak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'nın Kemer ilçesinde finansmanı ve yapımı kendi bakanlığınca gerçekleştirilen Kemer Çamyuva Atık Su Arıtma Tesisi'nin açılışında yaptığı konuşmada, bölgenin atık su arıtma sorununu 50 yıl süreyle çözecek önemli bir projeyi açtıklarını söyledi.
Tesisin sadece bölgenin çevresel sürdürülebilirliği için değil, aynı zamanda turizm potansiyelinin korunması ve geliştirilmesi için de kritik bir rol oynayacağını vurgulayan Ersoy, tesisin bölgedeki atık su sorununu etkili bir şekilde çözerek deniz ve kara ekosistemlerinin korunmasına katkı sağlayacağını ve temiz bir çevre, sağlıklı bir yaşam alanı sunacağını belirtti.
Tesis Antalya'nın turizmine güç katacak
Bakan Ersoy, Antalya'daki bakanlık tarafından işletilen 10 mavi bayraklı halk plajına bu yıl Kemer-Tekirova ve Manavgat-Ilıca olmak üzere 2 mavi bayraklı plajı daha eklediklerini belirterek, Antalya'da bakanlık tarafından işletilen mavi bayraklı halk plajı sayısını 12'ye yükselttiklerini kaydetti.
Antalya'da Geleceğe Miras Projemiz kapsamında 21 alanda kazı çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Ersoy, 2028 yılı sonuna kadar Antalya'da yürütülen kazı çalışmaları için toplam 5,5 milyar liralık bir bütçe ayrıldığını bildirdi.
Kazıların yanı sıra geleceğe miras projeleriyle tarihi alanların restorasyonlarını ve renovasyonunu gerçekleştirdiklerini söyleyen Ersoy, "Gece müzeciliğini hayata geçiriyoruz. Böylelikle gelecek kuşaklara bu tarihi mirası ulaştırmış oluyoruz. Geleceğe Miras Myra ve Andriake Limanı Projesi ve dün açılışını yaptığımız Geleceğe Miras Projesi Aspendos'un yanı sıra Sillyon Antik Kenti'nin de bu kapsama alındığının müjdesini sizlerle paylaşmak isterim." ifadelerini kullandı.
"Bakanlığımızın asli görevleri arasında bulunmayan yatırımları da yapıyoruz"
Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kendisinin ve tüm bakan arkadaşlarının ülkenin kalkınması, refahı ve güvenliği için her zaman en iyisini yapmaya kararlı olduklarını vurguladı.
Türkiye'nin geçen yılı 56,7 milyon turist ve 54,3 milyar dolar turizm geliriyle kapattığını anımsatan Ersoy, bu yıl için de 60 milyon turist, 60 milyar dolar gelir hedefi belirlendiğini hatırlattı. Bu hedeflere kolay ulaşılmadığının altını çizen Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Son 5 senede Antalya'da yapılan arıtma tesisini bakanlık olarak yaptık"
Bakan Ersoy, son 5 senede Antalya'da sadece 2 adet arıtma tesisi inşa edildiğini ve bunun ikisinin de bakanlık tarafından yaptırıldığını bildirdi.
Artık muhalefetin bahane üretmek yerine hizmet etmenin peşine düşmesi gerektiğini dile getiren Ersoy, "Muhalefetin söylediklerine değil halkımızın söylediklerine bakarız. Ülkemizin turizm şehirlerinin gelişimine katkı sağlamak adına, pozitif gündemle hareket etmeyen herkese kulaklarımızı kapatırız ve atılması gereken adımları atmaktan kaçınmayız." dedi.
Sadece bugünü kurtarmak için değil, gelecek nesiller için de temiz bir çevre ve sağlıklı bir turizm sektörü bırakma gayretiyle hareket ettiklerini aktaran Ersoy, bakanlık olarak çevreye duyarlı turizmin önemini vurgulamaya ve sürdürülebilir turizm alanında ilerlemeye devam edeceklerini kaydetti.
Tesisin açılışında emeği bulunan herkese teşekkür eden Ersoy, açılış sonrası tesiste incelemelerde bulundu.
Açılışa Antalya Valisi Hulusi Şahin, AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, kamu kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.