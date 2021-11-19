Almanya-Türkiye iş gücü anlaşmasının 60. yıl dönümüne de konuşmasında dikkati çeken Başkonsolos Regenbrecht Türkiye ile Almanya arasındaki güçlü bir bağa dikkati çekerek şunları söyledi: “Üniversite ile Alman Yönetim Akademisi arasındaki işgücü programının Almanya'nın ekonomik kalkınmasına önemli katkılar sağlayacağını düşünüyorum. Bununla birlikte, nitelikli personel göçünü tek yönlü bir yol olarak görmek yanlış olur. Nitelikli personelin göçü her zaman, herkes için, faydalı olmalıdır. Bu nedenle burada şu husus önem teşkil etmektedir: Eğer Türkiye de nitelikli eleman göçünden uzun vadede faydalanabilirse, iki ülke arasındaki ilişkilere sürdürülebilir pozitif katkı sağlanabilecektir. Zira, nitelikli uzmanların yurt dışına göçü, sadece bu kişilerin eğitimine yapılan yatırımların kaybı anlamına gelmeyip, aynı zamanda, daha az vergi geliri, daha az yenilik ile inovasyon ve - özellikle sağlık sektöründe – muhtemel sıkıntıların yaşanmasına sebep olabilir.”

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Kültür'den Almanya kariyer ve işgücü hamlesi.

Üniversite rektörü Prof. Dr. Hanife Öztürk Akkartal ise konuşmalarında Kültür Üniversitesi’nin Almanya ile akademik iş birliğinin uzun yıllara dayandığını belirterek şunları söyledi: “Her yıl, Üniversitemizde Almanya’dan katılan bilim adamları ve öğrenciler ile çok sayıda konferans, etkinlikler yapılmakta ve aynı şekilde Almanya’da yapılan bilimsel çalışmalara hocalarımız ve öğrencilerimiz katılmakta. Özellikle, Leipzig, Göttingen, Giessen, Hamburg Üniversiteleri ile yoğun ilişkimiz bulunmaktadır. Almanya Kariyer ve İşgücü Programımız da tüm kalbimizle desteklediğimiz çok özel bir proje. Hem Türkiye hem Almanya açısından ses getirecek, son derece başarılı olacak bir proje olduğundan hiçbir kuşkum yok.”

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Alman Yönetim Akademisinin kâr amacı gütmeyen bir kurum olduğunu belirten Herald Becker, akademinin ekonomiye başarılı bir şekilde destek olmayı hedeflediğini kaydetti. Katılımcıları başarılı kılmanın en büyük kazanç olduğunu belirten Becker, Almanya’nın işgücü ihtiyacına dikkati çekerek şunları söyledi: “Bugün, 2021 yılında, Almanya'da iyi eğitimli personel sıkıntısı bulunmaktadır. Yani Almanya’nın meslek yüksek okul veya üniversite mezunlarına veya usta olan zanaat meslek sahiplerine ihtiyacı bulunmaktadır. İhtiyaç var, ancak arz yok! Alman iş bulma kurumlarının tahminlerine göre, ihtiyaç ancak yurt dışından gelen personel ile karşılanabilecektir. Bu ihtiyacın 400.000 olduğu varsayılmaktadır. Yıllık 400.000. Öyleyse neden 60 yıl önce olduğu gibi, yine Türkiye'den personel alınmasın? Neden 60 yıl önceki başarı tekrarlanmasın?”

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