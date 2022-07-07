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İSTANBUL

Kurban Bayramı öncesi otogarlar tıklım tıklım

Kurban Bayramı öncesi vatandaşlar 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na akın etti. Birçok yolcu bilet bulmakta güçlük çekti. Otobüs firması çalışanları ise bayramın dördüncü gününe kadar araçların tamamen dolu olduğunu belirtti.

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Haber Merkezi DHA
Kurban Bayramı öncesi otogarlar tıklım tıklım
​Kurban Bayramı öncesi otogarlar tıklım tıklım.

Kurban Bayramı tatilini İstanbul dışında değerlendirmek isteyip, otobüs yolcuğunu tercih edenler 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’na akın etti.

Otobüs firmaları vatandaşların talepleri doğrultusunda ek seferler koydu. Otobüs bileti almayı son güne bırakan vatandaşlar ise bilet bulmakta güçlük çekti.

Malatya’ya ailesinin yanına gittiğini belirten vatandaş Hasan Tay "Bilet fiyatları şu anki ekonomik şartlara göre uygun. Annem ve babam orada. Onlara ziyarette bulunacağız. Bayramı orada geçirmek için gideceğiz. 18 senedir gitmedim" dedi.

BAYRAMIN DÖRDÜNCÜ GÜNÜ

Otobüs firması çalışanı Yaşar Dursun "İşler çok iyi gidiyor. Bayramın dördüncü gününe kadar araçlarımız tamamen dolu. 3 senedir pandemiden dolayı kimse gidemiyordu. Kimse kalmadı, İstanbul boşalacak" ifadelerini kullandı.

Öğrenci Haktan Kaya "Bayram nedeniyle İstanbul’dan Erzurum'a bir yolculuğum var. Yolum biraz uzun otobüsü tercih ettim. 15 saat sürüyor genelde. Bayramı orada geçirmeyi düşünüyorum" dedi.

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